Στην οδό Ανθεών στην Γλυφάδα, δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από αυτοκίνητο το οποίο είχε παρασυρθεί από έναν χείμαρρο που κατέβαινε με ορμή από τον Υμηττό.

Πιο συγκεκριμένα, το όχημα έχει ακινητοποιηθεί στη μέση της οδού Ανθέων, ενώ φερτά υλικά έχουν φτάσει μέχρι τα φανάρια στη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Γούναρη.

Δείτε βίντεο από την οδό Ανθέων:

Σημειώνεται πως ένα όχημα της Περιφέρειας προσπαθεί να καθαρίσει τον δρόμο, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Λίγο νωρίτερα οχήματα της Πυροσβεστικής περνούσαν συνεχώς προσπαθώντας να βοηθήσουν ανθρώπους.