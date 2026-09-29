Στη φυλακή οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι (29/9), από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ο 31χρονος που έσπασε το χέρι 48χρονου οδηγού ταξί με σκουπόξυλο, όταν εκείνος αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει, καθώς γνώριζε πως έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε συναδέλφους του, αλλά και στα οχήματά τους, αρνούμενος να πληρώσει.

Ήταν Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 12:10 το μεσημέρι, όταν ο οδηγός καθόταν σε παγκάκι μπροστά από πιάτσα ταξί στη Νέα Ιωνία και μιλούσε με έναν συνάδελφό του. Ο πατέρας του δράστη πλησίασε τον οδηγό και τον ρώτησε αν μπορεί να μπει στο αυτοκίνητο, ο 48χρονος όμως αρνήθηκε καθώς γνώριζε ότι εκείνος και ο γιος του προκαλούν συχνά προβλήματα στις κούρσες, ή αρνούνται να πληρώσουν.

Ελάχιστες στιγμές μετά πλησίασε και ο 31χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την κατάθεση του παθόντα, ξεκίνησε να βρίζει και να απειλεί. Ο οδηγός τους ζήτησε να φύγουν, εκείνοι όμως, όπως κατέθεσε, άρχισαν να τον σπρώχνουν. Τότε, ο δράστης φέρεται να τον απείλησε λέγοντας «θα σου ανοίξω το κεφάλι» και τότε άρπαξε μία σκούπα που χρησιμοποιούν οι οδηγοί ταξί για τα αυτοκίνητά τους, έβγαλε το κοντάρι και του επιτέθηκε.

Ο οδηγός απέφυγε τις πρώτες δύο επιθέσεις που είχαν στόχο τα πλευρά του, η τρίτη όμως του επέφερε ένα δυνατό χτύπημα στο χέρι του, όταν το προέταξε για να προστατεύσει το κεφάλι του. Αποτέλεσμα της επίθεσης, σύμφωνα και με την ιατρική γνωμάτευση που έλαβε μετά από το Νοσοκομείο Βόλου, ήταν να υποστεί κάταγμα ωλένης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου, Ευδόκιμο Πασχαλίδη, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη, ο 31χρονος μαζί με τον πατέρα του έχουν επανειλημμένα προκαλέσει προβλήματα σε συναδέλφους και στα οχήματά τους, ενώ χρωστούν και χρήματα σε κάποιους από αυτούς, από κούρσες που «φέσωσαν». Όπως κατέθεσε, υπήρχε γενική οδηγία να μην δέχονται τους συγκεκριμένους ανθρώπους στα οχήματά τους, προκειμένου να αποφύγουν παρόμοια περιστατικά.

«Ένα απλό άγγιγμα» το χτύπημα με το σκουπόξυλο που προκάλεσε κάταγμα

Ο πατέρας του κατηγορουμένου, κατέθεσε στο δικαστήριο μία άλλη εκδοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οδηγός του ταξί, όταν ο γιος του, τού ζήτησε να μπουν στο αυτοκίνητο, άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί πως «θα τον στραγγαλίσει». Τότε ο γιος του νευρίασε και άρπαξε το σκουπόξυλο προκειμένου να τον χτυπήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο ωστόσο, το χτύπημα που κατάφερε ο γιος του στον οδηγό δεν ήταν ικανό να προκαλέσει κάταγμα στο χέρι του, ενώ το χαρακτήρισε «απλό άγγιγμα». «Εγώ μπήκα στη μέση και προσπάθησα να τους χωρίσω», ισχυρίστηκε.

Ο ίδιος, ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, ζήτησε συγνώμη από το δικαστήριο και τον οδηγό και εξέφρασε την επιθυμία του αλλά και του γιου του να αποζημιώσουν τον παθόντα, όπως και τους άλλους οδηγούς στους οποίους χρωστούν χρήματα.

«Ο οδηγός του ταξί μου επιτέθηκε πρώτος»

Ο κατηγορούμενος, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως, εκείνος δέχθηκε πρώτος λεκτική επίθεση από τον οδηγό, όταν τον ρώτησε αν μπορεί να μπει στο αυτοκίνητο και δήλωσε ότι έσπρωξε εκείνος τον ίδιο και τον πατέρα του. Ο 31χρονος ανέφερε πως λόγω του εκνευρισμού του άρπαξε το σκουπόξυλο και του επιτέθηκε, αρνήθηκε όμως ότι τον χτύπησε δυνατά.

Ο ίδιος κατέθεσε επίσης ότι, μετά το περιστατικό και την καταγγελία του οδηγού στην αστυνομία, δεν αντιστάθηκε της σύλληψης, όπως αναφέρει η κατάθεση του αστυνομικού που συμμετείχε σε αυτή. Ο 31χρονος ισχυρίστηκε ότι απομακρύνθηκε περίπου πέντε μέτρα και όταν οι αστυνομικοί του το ζήτησαν, εκείνος σταμάτησε. Ο ίδιος μάλιστα είπε πως, όταν τον συνέλαβαν τον χτύπησαν στα πλευρά και τον έβρισαν και εκείνος απάντησε επίσης με βρισιές.

«Καλά κάνουν που σας σκοτώνουν»

Στην κατάθεση του αστυνομικού ωστόσο αναφέρεται ότι ο 31χρονος, όταν του γνωστοποίησε την ιδιότητά τους, τράπηκε σε φυγή και ακινητοποιήθηκε μετά από περίπου 20 μέτρα, ενώ αντιστεκόταν σθεναρά προσπαθώντας να τον απωθήσει, προκειμένου να μην τον χειροπεδήσει. Μάλιστα, στην κατάθεση αναφέρεται πως, κατά την μεταφορά του στο Αστυνομικό Τμήμα, αλλά και όσο βρισκόταν εκεί, έβριζε τους αστυνομικούς και φέρεται να είπε «καλά κάνουν που σας σκοτώνουν».

Η Εισαγγελέας της έδρας, κατά την αγόρευσή της, ανέφερε πως, η συμπεριφορά και η επίθεση με ξύλο του 31χρονου, ακόμη και αν πράγματι του επιτέθηκε λεκτικά πρώτα ο οδηγός του ταξί, υπερβαίνει τον νόμο της αυτοάμυνας, ενώ ταυτόχρονα είχε την επιλογή να απομακρυνθεί και να καταγγείλει το περιστατικό, προτείνοντας την ενοχή του.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον δικηγόρο του οδηγού, σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούν τέσσερις δικογραφίες, κατά περίπτωση για εκβίαση και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών, παράβαση του νόμου περί όπλων, κλοπή, απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση, ληστεία κατά εξακολούθηση σε απλή συνέργεια. Οι υποθέσεις αυτές ωστόσο δεν έχουν τελεσιδικήσει, οπότε και δεν λήφθηκαν υπόψη από την έδρα, προκειμένου να προστατευτεί το τεκμήριο της αθωότητας.

Δικηγόρος οδηγού ταξί: «Ο 31χρονος δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια»

Ο δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας, ανέφερε πως ο 31χρονος δεν φαίνεται να έχει δείξει μεταμέλεια, καθώς ακόμη και μετά την σύλληψη, δεν αποδέχθηκε την πράξη του και αρνήθηκε ότι χτύπησε με ξύλο τον οδηγό. «Αυτά που ειπώθηκαν σήμερα είναι υποκριτικά και εντάσσονται στη προσπάθειά του να τον λυπηθεί το δικαστήριο και να του επιβληθεί μία διαχειρίσιμη ποινή. Πρόκειται για μία συμπεριφορά επικίνδυνη, έντονα αντικοινωνική και μία συμπεριφορά που δεν πρέπει να γίνει ανεκτή», ανέφερε στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο έκρινε τον 31χρονο ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, απείθεια, οπλοφορία και οπλοχρησία, καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή φυλάκισης 24 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, στέλνοντάς τον πίσω από τα κάγκελα.

Σημειώνεται πως, η δίκη του πατέρα, ο οποίος κατηγορείται για απείθεια στο πλαίσιο του ίδιου περιστατικού, προσδιορίστηκε σε ρητή δικάσιμο και αναμένεται να ξεκινήσει στις 26 Νοεμβρίου 2026, λόγω κωλύματος του δικηγόρου του.

ΠΗΓΗ: gegonota.news