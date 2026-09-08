Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:25, επί της οδού Αχαρνών 70, στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστος δράστης προσέγγισε καφετέρια, η οποία ήταν κλειστή, και χρησιμοποιώντας τη σχάρα από φρεάτιο έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος.

Στη συνέχεια φέρεται να πέταξε στο εσωτερικό της εκρηκτικό αντικείμενο, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν χειροβομβίδα, προκαλώντας έκρηξη.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 4:55, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μηθύμνης, στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν άγνωστος έσπασε την τζαμαρία έτερου καταστήματος χρησιμοποιώντας επίσης σχάρα φρεατίου και στη συνέχεια να πέταξε στο εσωτερικό του εκρηκτικό αντικείμενο, προκαλώντας έκρηξη.

Για το δεύτερο περιστατικό δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εκτίμηση εάν το αντικείμενο ήταν χειροβομβίδα ή αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός.

Στα δύο σημεία βρίσκονται από την πρώτη στιγμή ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έχουν μεταβεί στα δύο καταστήματα προκειμένου να ασφαλίσουν τους χώρους και να προχωρήσουν στην εξέταση και την ανάλυση των ευρημάτων.

Οι έρευνες για την ταυτότητα του δράστη ή των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.