Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, η τελετή παράδοσης δύο πλήρως εξοπλισμένων ελικοπτέρων στο ΕΚΑΒ, τα οποία αποτελούν δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών: Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς.

Oι 4 τράπεζες προχώρησαν από κοινού σε δωρεά ύψους 2 εκατ. ευρώ, δίνοντας στο ΕΚΑΒ δύο σύγχρονα ελικόπτερα τύπου Leonardo AW139, πλήρως εξοπλισμένα για αποστολές αεροδιακομιδής και στελεχωμένα με εξειδικευμένα πληρώματα. Τα ελικόπτερα θα

επιχειρούν υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής Ελλάδας. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.