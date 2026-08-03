Φωτορεπορτάζ: Δανάη Μαραγκού

Η Ελλάδα βιώνει μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τη Δυτική Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της μάχης με τις φλόγες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία αλλά και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, δύο μεγάλα ενεργά μέτωπα εξακολουθούν να απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται αδιάκοπα τόσο από εδάφους όσο και από αέρος. Τα σημαντικότερα σημεία εντοπίζονται στις περιοχές του Κιθαιρώνα και του όρους Πατέρα, όπου οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η πυκνή βλάστηση δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την κατάσβεση.

Η ανθρώπινη τραγωδία είναι πλέον ανείπωτη. Μέσα σε λίγες ημέρες, πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν διάφορες περιοχές της χώρας. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και δύο μέλη πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου που σκοτώθηκαν έπειτα από σύγκρουση κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, γεγονός που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα και ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους τεράστιους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά όσοι επιχειρούν στην πρώτη γραμμή.

Πάνω απο 111.000 στρέμματα καμένης γης μέχρις στιγμής

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, από το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία, συνολικά είχαν πληγεί περίπου 111.000 στρέμματα, έως και τις 12:05 της Κυριακής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη). Η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επεξεργάστηκε τα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι για την πλήρη καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και καλλιέργειες, ενώ μετά την οριοθέτηση των καμένων εκτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης και στήριξης των πληγέντων. Οι πρώτες αυτοψίες δείχνουν ότι το αποτύπωμα της καταστροφής θα είναι ιδιαίτερα βαρύ τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τις τοπικές κοινωνίες που επλήγησαν.

Μάχη της πυροσβεστικής με τις φλόγες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη σε ολόκληρη την περίμετρο της πυρκαγιάς, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, θερμά σημεία και συνεχείς αναζωπυρώσεις. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν διαδοχικές ρίψεις νερού, όμως οι πυκνοί καπνοί και οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για τη διατήρηση ισχυρών ανέμων, στοιχείο που αυξάνει τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων αλλά και επέκτασης των μετώπων σε γειτονικές περιοχές.

Έσβησε η φωτιά στην Κεφαλονιά – Αγώνας από ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η Κεφαλονιά με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή σε περίπτωση αναζωπύρωσης, ωστόσο να σημειωθεί πως λόγω των σοβαρών ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης πέντε οικισμοί παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Από το πρώτο φως της ημέρας, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού, στη Σκάλα, έχουν τοποθετηθεί τέσσερις γεννήτριες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες ηλεκτροδότησης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου.

Συγκλονίζουν οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό: «Οργάνωση μηδέν – Σε 5 χρόνια έχουν καεί πάνω απο 1500 σπίτια»

Συγκλονίζουν με τις μαρτυρίες τους οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό, καθώς αναφέρουν πως δεν υπήρχε οργάνωση από τις αρμόδιες αρχές. Χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής αναφέρει πως κάνανε προσευχή να έρθει ελικόπτερο».

Άλλη μαρτυρία αναφέρει πως «μέσα στα τελευταία 5 χρόνια έχουν καεί πάνω από 1500 σπίτια», δείχνοντας για ακόμη μια φόρα τις παθογένειες της πολιτείας.

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Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα – Δύο νεκροί

Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell, συγκρούστηκαν στον αέρα ενώ επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, σε μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή. Τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, πιθανότατα λόγω ανθρώπινου λάθους και εξαιτίας της έντασης των δύσκολων στιγμών, καθώς δεν υπάρχουν αναφορές για τεχνική βλάβη, όπως επισημαίνεται από την εταιρία μίσθωσης τους.

Την ώρα της σύγκρουσης ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη και ακολούθησε η πτώση των δύο ελικοπτέρων, με το ένα εξ’ αυτών να συντρίβεται σε χαράδρα, ενώ το δεύτερο να συνεχίζει για λίγο την πορεία του, με τον πιλότο να διατηρεί τον έλεγχο του και να καταφέρνει το προσγειώνει.

Οι πιλότοι του ελικοπτέρου που κατέπεσε βρέθηκαν στο σημείο της πτώσης του, χωρίς τις αισθήσεις τους, με τους διασώστες να τους μεταφέρουν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο 251 ΓΝΑ, όπου διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός τους. Πρόκειται για τον Δανό πιλότο του ελικοπτέρου και τον Έλληνα συγκυβερνήτη – συντονιστή.

Το πύρινο μέτωπο στο κρύο πηγάδι

Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα σε Άγιο Νεκτάριο