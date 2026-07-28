Δύο κατεπείγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την επικίνδυνη ποιότητα του πόσιμου νερού στους Δήμους Σιθωνίας Χαλκιδικής και Βόλβης Θεσσαλονίκης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Η δικαστική παρέμβαση προκλήθηκε από αποκαλυπτικά δημοσιεύματα που καταγράφουν μικροβιακό φορτίο με εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια στη Σιθωνία, αλλά και αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου στη Νυμφόπετρα Βόλβης.

Ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράλειψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Μικρόβια στη Σιθωνία και ουράνιο στη Βόλβη

Αφορμή για την άμεση παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλου, στάθηκαν δημοσιεύματα που έφεραν στο φως τα αποτελέσματα ποιοτικών ελέγχων:

Σιθωνία (Άγιος Νικόλαος & Τρανή Αμμούδα): Στις δειγματοληψίες που πραγματοποίησε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, κατόπιν αιτήματος των ίδιων των κατοίκων, ανιχνεύθηκαν εντερόκοκκοι και κολοβακτηρίδια σε επίπεδα που υπερβαίνουν κατά πολύ τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας.

Στις δειγματοληψίες που πραγματοποίησε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, κατόπιν αιτήματος των ίδιων των κατοίκων, ανιχνεύθηκαν σε επίπεδα που υπερβαίνουν κατά πολύ τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας. Βόλβη (Νυμφόπετρα): Στην περιοχή εντοπίστηκαν επικίνδυνα αυξημένες συγκεντρώσεις φυσικοχημικών παραμέτρων, όπως ουράνιο και φθόριο, στο νερό που προέρχεται από τις γεωτρήσεις «Προφήτη» και «Βαγιοχώρι».

Στο στόχαστρο το αδίκημα της παράλειψης μέτρων

Στο πλαίσιο των δύο παράλληλων προκαταρκτικών εξετάσεων, ο εισαγγελέας ζητά να ερευνηθεί εξονυχιστικά εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες και συγκεκριμένα το αδίκημα της παράλειψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Για τον σκοπό αυτό, καλούνται να καταθέσουν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων δημοτικών Αρχών, ενώ στη δικογραφία για τη Σιθωνία θα ενσωματωθούν επίσημα έγγραφα και ποιοτικές αναλύσεις τόσο του Επόπτη Υγείας της Π.Ε. Χαλκιδικής όσο και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρύπανσης Χαλκιδικής (ΚΕΠΑΜΑΧ).

Εντολή για ελέγχους στη ΔΕΥΑ Βόλβης και σύστημα αντίστροφης ώσμωσης

Όσον αφορά την υπόθεση της Νυμφόπετρας, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητά τη λήψη καταθέσεων από αρμόδια στελέχη της ΔΕΥΑ Βόλβης, καθώς και την προσκόμιση όλων των εγγράφων που πιστοποιούν τις αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου στις γεωτρήσεις.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας έδωσε σαφή εντολή να ελεγχθεί η πρόοδος των απαιτούμενων διαδικασιών για την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης ώσμωσης, ώστε μέσω των ενδεδειγμένων τεχνικών παρεμβάσεων να αποκατασταθεί άμεσα η ποιότητα και η ασφάλεια του πόσιμου νερού στην περιοχή.