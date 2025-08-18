Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο σκάφος στο οποίο επέβαιναν 68 άνθρωποι, εντοπίστηκε από σκάφος του Λιμενικού και της Frontex, νότια της Γαύδου. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Καραβέ. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Ακόμα μια λέμβος με 58 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελλέγησαν από δεξαμενόπλοιο σημαίας Μάλτας στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Οι μετανάστες μεταφέρονται συνοδεία λιμενικού σκάφους στο λιμάνι της Γαύδου.