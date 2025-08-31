Δύο νέα μέτωπα φωτιάς στο Δήμο Κοζάνης, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, ανάμεσα στην Καλαμιά και τη Νέα Νικόπολη.

Στα σημεία έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά στην Μεταμόρφωση έχει σβήσει με επέμβαση και των κατοίκων ενώ στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης είναι σε εξέλιξη.