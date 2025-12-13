Δύο γυναίκες αλλά και ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος καταζητείται από τις Αρχές, καθώς έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, βρίσκονται στο «κάδρο» των ερευνών σχετικά με την υπόθεση θρίλερ της δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και προσπαθούν να συνδέσουν τις δύο γυναίκες αλλά και τον 30χρονο, με τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, προσπαθώντας να συμπληρώσουν το παζλ και να εξηγήσουν την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο διπλό φονικό.

Όπως αποκάλυψε το βράδυ του Σαββάτου (13/12) ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, η ανακρίτρια, εξετάζει δύο νέα πρόσωπα, προκειμένου να διαπιστώσει εάν γνώριζαν ή βοήθησαν στην οργάνωση του εγκλήματος.

Πρόκειται για τη σύντροφο του ανιψιού και μία ακόμη γυναίκα από τον στενό οικογενειακό κύκλο του 33χρονου.

Από τη συμπληρωματική δικογραφία, τα στοιχεία, τα οποία προκύπτουν είναι καθοριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένονται νέα εντάλματα σύλληψης μέσα στις επόμενες ημέρες.

Επισημαίνεται ότι εκτός από τον ανιψιό και τον επιχειρηματία από την Αθήνα που συνελήφθησαν, εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης και για έναν 30χρονο συνέταιρό του επιχειρηματία, στον οποίο αποδίδεται ρόλος συνεργού.

Ο καταζητούμενος φέρεται να παρείχε οδηγίες στους 22χρονους πριν και μετά τη δολοφονία, μέσω πακιστανικών τηλεφωνικών αριθμών, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή του στη μεταφορά τους, καθώς το λευκό σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε φέρεται να παραλήφθηκε σε δρόμο κοντά στην οικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος -γιος γνωστού επιχειρηματία- εξακολουθεί να καταζητείται και θεωρείται δεδομένο ότι θα εκδοθεί και διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται στο εξωτερικό, και πιθανότατα στη Γερμανία.

Το «διαβολικό σχέδιο»

Εν τω μεταξύ, για την ύπαρξη ενός «διαβολικού σχεδίου», που είχε σχεδιαστεί από τον Αύγουστο του 2024, κάνει λόγο η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, που δολοφονήθηκε στις 5 Οκτωβρίου, αναφερόμενη στις ραγδαίες εξελίξεις μετά τη σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου, και του 31χρονου επιχειρηματία φίλου του, που ήταν ο εργοδότης των δύο 22χρονων δραστών.

Η Αμαλία Τομαρά, μιλώντας στον Alpha, τόνισε πως ο ξάδελφός της είχε έπαρση μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και η συμπεριφορά του, της κίνησε σοβαρές υποψίες για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Μάλιστα, έκανε λόγο για «διαβολικό σχέδιο» που κατά την ίδια «δεν προέκυψε τους τελευταίους 2 μήνες, αλλά είχε οργανωθεί από την περίοδο που είχε υπογραφεί το χαρτί για την καύση, τον Αύγουστο του 2024».

Περιγράφοντας τον 33χρονο, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα, είπε ότι «είχε έπαρση, ένιωθε σαν να είχε κατακτήσει τον κόσμο όλο.

Μας είχε πει «θέλω να φύγετε» ενώ τρέμοντας μου έλεγε «πώς με βλέπεις;». «Τότε κατάλαβα ότι ήταν μπλεγμένος», είπε η ανιψιά του 68χρονου θύματος.

Σύμφωνα με την ίδια, ο θείος της «είχε πει δύο φορές στον επιχειρηματία να φύγει μακριά του», εκφράζοντας την απορία της «γιατί είχε επαφή στο κινητό “θειούλης”».

Όσον αφορά τη μητέρα του 33χρονου, η ανιψιά του Κωνσταντίου Τομαρά περιγράφει ότι της είχε απαγορεύσει να μπαίνει στο κάμπινγκ τα τελευταία 5 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα αυτή «μας έλεγε με τον γιο της να μην βγαίνουμε στα κανάλια και να “παγώσει” η υπόθεση».

Σύμφωνα με την ανιψιά του 68χρονου, η μητέρα του 33χρονου, ο οποίος έχει συλληφθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, προσπάθησε, επίσης, «δύο φορές να ενοχοποιήσει τον γιο μου για να βγούμε από τη διαθήκη και για να απομονώσει τον θείο».