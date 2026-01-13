Δύο ξεχωριστές δικογραφίες, με διαφορετικό προφίλ κατηγορουμένων και διαφορετική προδικαστική διαδρομή, εκδικάστηκαν χθες στα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια σε Ρόδο και Κω, με το κοινό νήμα να είναι το υλικό παιδικής πορνογραφίας και ο ρόλος των ψηφιακών ευρημάτων ως κεντρικού αποδεικτικού πυρήνα.

Η πρώτη δίκη στην Κω και ο 53χρονος προσωρινά κρατούμενος

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω, επέβαλε ποινή κάθειρξης 8 ετών χωρίς αναστολή ως προς την έφεση, σε έναν 53χρονο κατηγορούμενο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας που απεικονίζει άτομα κάτω των 15 ετών.

Η αφετηρία της υπόθεσης ήταν η κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησε σε ψηφιακή ανάλυση της συσκευής και κατέγραψε ευρήματα που δεν περιορίζονται σε μεμονωμένο αρχείο, αλλά συγκροτούν μια συνολική εικόνα χρήσης και αναζητήσεων.

Εντοπίστηκαν 76 φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο ανηλίκων, με τις 74 να εμφανίζονται αποθηκευμένες σε μορφή thumbnails στη λανθάνουσα μνήμη και 2 να έχουν εντοπιστεί στην προσωρινή μνήμη εφαρμογών. Παράλληλα, καταγράφηκαν 3 βίντεο παιδικής πορνογραφίας, με το 1 να εμφανίζεται καταχωρημένο στην cache του Facebook. Στο ιστορικό περιήγησης αποτυπώθηκαν αναζητήσεις για παιδική πορνογραφία, ενώ στο πεδίο αυτόματης συμπλήρωσης του Chrome εντοπίστηκε η φράση “russian boys 10yo”, στοιχείο που προστέθηκε στο συνολικό αποδεικτικό πλαίσιο, ως ένδειξη πρόθεσης αναζήτησης σχετικού υλικού.

Ιδιαίτερη σημασία έδωσαν οι Αρχές και στο ότι το κινητό του κατηγορούμενου ήταν ενεργά συνδεδεμένο με λογαριασμούς Instagram, Facebook Messenger και Viber. Η σύνδεση αυτή, σε συνδυασμό με το παρελθόν του, αξιολογήθηκε ως παράγοντας κινδύνου, με την εκτίμηση ότι υπήρχε πιθανότητα επανασύνδεσης ή προσέγγισης ανηλίκων μέσω ψηφιακών καναλιών.

Ο 53χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ενεργή εμπλοκή σε παραγωγή ή διακίνηση. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για παθητική κατοχή υλικού που δεν σχετίζεται με εμπορία ή διάδοση, και προβάλλει τον ισχυρισμό ότι οι εικόνες είχαν παραμείνει στη μνήμη του κινητού εν αγνοία του. Η υπεράσπιση εισάγει επίσης τον ισχυρισμό της «πραγματικής πλάνης» ως προς την ηλικία των απεικονιζόμενων, υποστηρίζοντας ότι έδειχναν άνω των 15.

Ο κατηγορούμενος είχε ήδη 2 καταδίκες για αδικήματα που αφορούν σεξουαλική προσέγγιση ανηλίκων, γεγονός που αλλάζει αναπόφευκτα τη ματιά με την οποία διαβάζονται τα ευρήματα του κινητού.

Τον Μάρτιο 2025, το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου τον καταδίκασε σε 2 έτη φυλάκισης με αναστολή, για προσέλκυση 13χρονου μέσω Instagram. Η υπόθεση, όπως έχει καταγραφεί, αποκαλύφθηκε, όταν ο πατέρας του ανηλίκου παρενέβη, προσποιήθηκε το παιδί, και οργανώθηκε επιχείρηση παγίδα με την Ασφάλεια Ρόδου.

Το 2020, υπήρξε ακόμη μία καταδίκη, αυτή τη φορά σε 11 μήνες φυλάκιση για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Κατά την απολογία του, ο 53χρονος δήλωσε μετανιωμένος και ισχυρίστηκε ότι από το 2019 έχει γυρίσει σελίδα. Ανέφερε ότι συμβιώνει με ενήλικη σύντροφο, έχει σταθερή εργασία και δεν έχει επαναλάβει παραβατική συμπεριφορά. Όμως το αποτύπωμα του κινητού, όπως περιγράφεται, παρουσιάζει μια αντίθετη εικόνα, όχι με γενικές ενδείξεις αλλά με συγκεκριμένα ευρήματα, αναζητήσεις, αποθηκευμένες μικροεικόνες και προσωρινές μνήμες που, κατά την εκτίμηση των Αρχών, δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας για την κατεύθυνση της δραστηριότητας.

Ως συνήγορός του παρέστη ο δικηγόρος κ. Δήμος Μουτάφης.

Η δεύτερη δίκη στη Ρόδο

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών με 3ετή αναστολή σε έναν 29χρονο που κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για πλημμεληματική κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Η υπόθεση έχει συγκεκριμένο χρονικό πυρήνα: κομβικές ημερομηνίες είναι η 25.6.2019 και η 27.6.2019, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να κατείχε και να διένειμε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 2 φωτογραφίες με απεικονίσεις ανηλίκων. Η εξέλιξη της έρευνας οδήγησε σε κατ’ οίκον έρευνα στις 27.5.2021, κατά την οποία κατασχέθηκαν ψηφιακές συσκευές και εντοπίστηκαν πρόσθετα αρχεία.

Η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, όπως καταγράφεται, αφορούσε κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή και εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο. Το πόρισμα κατέγραψε συνολικά 13 αρχεία εικόνας και 7 αρχεία βίντεο, με απεικονίσεις νεαρών ατόμων, ενώ ιδιαίτερο βάρος απέκτησαν 2 επιπλέον φωτογραφίες που βρέθηκαν αποθηκευμένες στη συσκευή κατά τον χρόνο της έρευνας.

Η ενεργοποίηση της υπόθεσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, ξεκίνησε μετά από ενημέρωση αρμόδιας Υπηρεσίας που εντόπισε αναρτήσεις σε συγκεκριμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Η τεχνική ανάλυση απέδωσε τη δραστηριότητα σε λογαριασμό και συσκευή που χρησιμοποιούσε ο 29χρονος, ενώ δεδομένα δικτύου και ηλεκτρονικές διευθύνσεις αποτέλεσαν κρίσιμα στοιχεία τόσο στο στάδιο της προανάκρισης, όσο και στην κύρια ανάκριση. Το συνδυαστικό ψηφιακό αποτύπωμα, όπως αποτυπώνεται στη συλλογιστική της παραπομπής, λειτούργησε ως η γέφυρα που συνέδεσε την ηλεκτρονική δραστηριότητα με συγκεκριμένο χρήστη, χρόνο και συσκευές.

Σε επίπεδο θέσης κατηγορουμένου, ο 29χρονος παραδέχθηκε διακίνηση υλικού, αλλά αμφισβήτησε την ηλικία των απεικονιζόμενων και υποστήριξε ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Βασίλης Μπέης.

Πηγή: dimokratiki.gr