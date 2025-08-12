Αναγνώστης της «Ζούγκλας» ενημέρωσε σήμερα για δύο κρούσματα ελονοσίας στο χωριό Μουρίκι, έξω από τη Θήβα.

Μάλιστα, ανέφερε ότι είχε ήδη μεταβεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, το οποίο συνέστησε χρήση χημειοπροστασίας.

Η τοπική κοινωνία ωστόσο, δεν είχε μέχρι τότε, καμία ενημέρωση.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, το zougla.gr επικοινώνησε με τον ΕΟΔΥ, και ζήτησε περαιτέρω στοιχεία και πληροφόρηση, για τις περαιτέρω δράσεις στις οποίες θα προβεί ο ΕΟΔΥ.

Διευκρινίσεις για τα κρούσματα Ελονοσίας στο Μουρίκι- Επίσημη απάντηση ΕΟΔΥ

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημερώθηκε πρόσφατα για δυο περιστατικά ελονοσίας, με επιδημιολογική σύνδεση μεταξύ τους, σε αγροτικό οικισμό του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Τα περιστατικά αφορούν μετανάστες εργάτες γης που προέρχονται από χώρα ενδημική για την ελονοσία. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτά τα περιστατικά πιθανόν να μην είναι εισαγόμενα αλλά η μετάδοση να έγινε στη χώρα μας. Η διερεύνηση σχετικά με τον πιθανότερο τόπο έκθεσης των ασθενών είναι σε εξέλιξη.

Σε απόκριση σε αυτό το συμβάν και προκειμένου να διερευνηθεί και εκτιμηθεί άμεσα η κατάσταση, ο ΕΟΔΥ προέβη εκτάκτως σε μια σειρά δράσεων, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, όπως: