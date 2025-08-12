Αναγνώστης της «Ζούγκλας» ενημέρωσε σήμερα για δύο κρούσματα ελονοσίας στο χωριό Μουρίκι, έξω από τη Θήβα.
Μάλιστα, ανέφερε ότι είχε ήδη μεταβεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, το οποίο συνέστησε χρήση χημειοπροστασίας.
Η τοπική κοινωνία ωστόσο, δεν είχε μέχρι τότε, καμία ενημέρωση.
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, το zougla.gr επικοινώνησε με τον ΕΟΔΥ, και ζήτησε περαιτέρω στοιχεία και πληροφόρηση, για τις περαιτέρω δράσεις στις οποίες θα προβεί ο ΕΟΔΥ.
Διευκρινίσεις για τα κρούσματα Ελονοσίας στο Μουρίκι- Επίσημη απάντηση ΕΟΔΥ
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημερώθηκε πρόσφατα για δυο περιστατικά ελονοσίας, με επιδημιολογική σύνδεση μεταξύ τους, σε αγροτικό οικισμό του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Τα περιστατικά αφορούν μετανάστες εργάτες γης που προέρχονται από χώρα ενδημική για την ελονοσία. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτά τα περιστατικά πιθανόν να μην είναι εισαγόμενα αλλά η μετάδοση να έγινε στη χώρα μας. Η διερεύνηση σχετικά με τον πιθανότερο τόπο έκθεσης των ασθενών είναι σε εξέλιξη.
Σε απόκριση σε αυτό το συμβάν και προκειμένου να διερευνηθεί και εκτιμηθεί άμεσα η κατάσταση, ο ΕΟΔΥ προέβη εκτάκτως σε μια σειρά δράσεων, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, όπως:
- Άμεση διερεύνηση των κρουσμάτων και επιτόπια διερεύνηση του περιβάλλοντος και των πιθανών παραγόντων κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας των ασθενών.
- Πόρτα-πόρτα επισκέψεις κλιμακίου του ΕΟΔΥ στην περιοχή, για την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και την παροχή σχετικών οδηγιών πρόληψης. Η δράση αυτή είναι σε εξέλιξη.
- Ενεργητική αναζήτηση άλλων τυχόν περιστατικών ελονοσίας στην περιοχή, στον τοπικό πληθυσμό, και έλεγχο (screening) για ελονοσία στον πληθυσμό ατόμων που προέρχονται από ενδημικές για την ελονοσία χώρες και διαμένουν στην περιοχή. Η δράση αυτή είναι σε εξέλιξη.
- Άμεση ενημέρωση των εθνικών, περιφερειακών και δημοτικών / τοπικών αρχών για το συμβάν και τις δράσεις απόκρισης.
- Σύσταση προς τις αρμόδιες αρχές για άμεση εντατικοποίηση της εντομολογικής επιτήρησης και των μέτρων διαχείρισης κουνουπιών στην περιοχή.
- Ενημέρωση των Μονάδων Υγείας της περιοχής για την ανάγκη εγρήγορσης τους για άλλα τυχόν ύποπτα περιστατικά. Ο ΕΟΔΥ είχε ήδη διαθέσει δοκιμασίες ταχείας διάγνωσης ελονοσίας σε όλες τος Μονάδες Υγείας ΕΣΥ της περιοχής.
- Όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ο ΕΟΔΥ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του έκτακτη έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης, που θα περιλαμβάνει την περιγραφή του συμβάντος και τα μέτρα απόκρισης που έχουν ληφθεί.
- Να επισημάνουμε ότι προφανώς η τοπική κοινωνία ενημερώθηκε και ενημερώνεται από το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που βρίσκεται στο πεδίο εδώ και 4 ημέρες και συνεχίζει τη δράση ενημέρωσης των κατοίκων, πόρτα – πόρτα.