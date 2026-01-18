Τα ξημερώματα της Κυριακής στις 02:15, στο Αιγάλεω, στην οδό Παπαναστασιου, δύο άτομα με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου επιτέθηκαν σε οδηγό ταξί, προκαλώντας του εκδορές στο μάγουλο και την κοιλιά. Στη συνέχεια του πήραν τα κλειδιά και διέφυγαν με το ταξί. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Επίσης, στις 11 το πρωί, στην Ακτή Δηλαβέρη στον Πειραιά, ένα άτομο με κράνος απείλησε με μπαλτά και έδεσε με tire up την υπάλληλο Opap Play, αφαιρώντας από τα ταμεία 12 χιλιάδες ευρω. Προληπτικά η 22χρονη υπάλληλος μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.