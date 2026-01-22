Φωτογραφίες- Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Η χώρα προσπαθεί να αποτιμήσει τις συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε μεγάλο μέρος της επικράτειας, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, εκτεταμένες ζημιές και σοβαρές δυσλειτουργίες σε βασικές υποδομές.

Συγκεκριμένα από το σφοδρότατο πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε ιδιαίτερα την Αττική, μία γυναίκα ηλικίας 56 ετών έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα.

Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ, ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα.

Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες και τα βίντεο της «Ζούγκλας» στην περιοχή που παρασύρθηκε η άτυχη γυναίκα υπήρξε σχεδόν ολική καταστροφή:

Στο αποκλειστικό βίντεο της «Ζούγκλας» αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πως έγινε το τραγικό δυστύχημα.

Συγκεκριμένα κάτοικος της περιοχής αναφέρει χαρακτηριστικά: « Μένω 11 χρόνια στην περιοχή και αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Οι Αρχές έφτασαν μετά τις 11 το βράδυ.» Δείτε στο βίντεο τι αναφέρει ο κάτοικος της περιοχής:

Έτερος κάτοικος ανέφερε συγκεκριμένα: «Στο σημείο που είναι η κατηφόρα του δρόμου, ο όγκος του νερού μαζί με τα φερτά υλικά έφτανε το ένα μέτρο σε ύψος». Δείτε τι είπε στη «Ζούγκλα»:

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τη γυναίκα και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της, συνεπεία πνιγμού.

Άλλη μια γυναίκα που παραλίγο να παρασυρθεί από τα νερά στην Άνω Γλυφάδα διασώθηκε από περαστικούς.

Το παρακάτω βίντεο που δείχνει γυναίκα να προσπαθεί να διασχίσει χείμαρρο στην Άνω Γλυφάδα με κίνδυνο της ζωής της είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικράτησε:

Λιμενικός παρασύρθηκε από τεράστιο κύμα στο Άστρος Κυνουρίας

Στο Παράλιο Άστρος, Κυνουρίας, νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα, ένας λιμενικός.

Ο 52χρονος σημαιοφόρος του Λιμενικού Σώματος, στην προσπάθειά του να βοηθήσει στο δέσιμο σκαφών εν ώρα καταιγίδας, χτυπήθηκε από το τεράστιο κύμα με συνέπεια να πέσει στη θάλασσα, απ’ όπου ανασύρθηκε λίγη ώρα αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η συγκλονιστική μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησαν μέχρι να τον ανασύρουν: «Μας πήρε το κύμα, έπεσα εγώ και ο γιος μου μέσα στη θάλασσα και ακόμη 4-5 άτομα. Μας πήρε το κύμα… ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του, προφανώς χτύπησε στο κεφάλι του».

Όπως ανέφεραν κάτοικοι στο ΕΡΤnews, ο άτυχος λιμενικός ήταν πολύ αγαπητός, αλλά και αρκετά έμπειρος, γνωρίζοντας τη θάλασσα και την περιοχή. Φέρεται μάλιστα να «πέρασε από το σημείο και δύο και τρεις φορές για να επιβεβαιώσει ότι όλα τα σκάφη ήταν στη θέση τους».

Πηγές του λιμενικού αναφέρουν πως και δεύτερο στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εν ώρα υπηρεσίας, παρασύρθηκε από τα κύματα και έπεσε στη θάλασσα το οποίο ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του.

Τεράστιοι όγκοι νερού στη Γλυφάδα μέσα σε λίγες ώρες

Παράλληλα η περιοχή της Γλυφάδας, ήταν μια από αυτές στο λεκανοπέδιο που επλήγησαν περισσότερο από τη μανία της κακοκαιρίας, με πολλούς δρόμους να μετατρέπονται σε ορμητικά ρέματα και να παρασύρουν τα πάντα στο διάβα τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή έχει πέσει βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στην ευρύτερη περιοχή έχουν πέσει σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής από τα μεσάνυχτα έως τις 19:30.

Λέκκας: «Τα στερεά φερτά υλικά που παρασύρονται, αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού»

Για ακραία φαινόμενα στην περιοχή της Αττικής χθες, Τετάρτη, έκανε λόγο ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος επιχείρησε να εξηγήσει τις εικόνες που καταγράφηκαν στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας όπου έχασε τη ζωή της μια 56χρονη γυναίκα.

Όπως είπε στον ΣΚΑΙ «η ανάπτυξη των περιοχών αυτών και κυρίως των ακριβών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς να υπάρχει ασφαλής χωροταξικός σχεδιασμός. Έχουμε το νότιο τμήμα του Υμηττού που δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Ειδικά οι σχιστόλιθοι προσφέρουν μεγάλα φερτά υλικά γιατί διαβρώνονται εύκολα».

«Έτσι εκτός από το νερό που πέφτει – έπεσαν 140 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές της Αττικής – είναι η λεγόμενη στερεοπαροχή: Τα στερεά φερτά υλικά που παρασύρονται, αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού που ουσιαστικά κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία» συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας.

Στην ερώτηση γιατί είδαμε προβλήματα στις ίδιες περιοχές, ο κ. Λέκκας απάντησε «είναι οι ίδιες παθογένειες, δεν γίνεται κάτι πια, είναι μια κληρονομημένη τρωτότητα. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι τελείως στο κενό. Πρώτα πολεοδομούσαμε και μετά βλέπαμε τα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να χαρτογραφήσουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε».

