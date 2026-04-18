Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα (18/4) το πρωί σε διαμέρισμα στον Κολωνό στην οδό Άργους, καθώς δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ακόμη μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες, λίγο μετά τις έξι, σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στον χώρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και μαρτυρίες, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τέσσερα οχήματα και 15 πυροσβέστες, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό των ενοίκων. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.