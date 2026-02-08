Τραγωδία στον Έβρο, το πρωί της Κυριακής (8/2) όταν δύο μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ προσπαθούσαν να περάσουν το ποτάμι για να εισέλθουν στην Ελλάδα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή παγωμένοι, εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Πρόκειται για δύο άτομα ηλικίας μεταξύ 30 – 40 ετών. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για τον καθορισμό της εθνικότητάς τους.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ένας διακομίστηκε ήδη νεκρός, ενώ ο δεύτερος έφερε αρχικά σημεία ζωής, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, οι δύο μετανάστες εντοπίστηκαν σε περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το ακριβές σημείο όπου βρέθηκαν.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αστυνομία, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο ανδρών.

Πιθανή προσπάθεια διάσχισης του Έβρου

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δύο μετανάστες φέρεται να προσπάθησαν να περάσουν τον ποταμό Έβρο για να εισέλθουν στη χώρα. Η στάθμη του ποταμού είναι ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας περίπου τα έξι μέτρα, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι χειμερινές, με ορμητικά νερά στην περιοχή.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Φωτό Αρχείου