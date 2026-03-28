Θλιβερή ήταν η χθεσινή νύχτα για δύο οικογένειες στην Κρήτη, καθώς σημειώθηκαν αντίστοιχοι αιφνίδιοι θάνατοι μελών τους.

Μία οικογένεια στον Δήμο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, βίωσε μπροστά στα μάτια της την απώλεια του 47χρονου πατέρα και συζύγου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο 47χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του, μπροστά στα μάτια της συζύγου και των παιδιών του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για τον 47χρονο ήταν ήδη αργά. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος άνδρας είχε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Παράλληλα, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, χθες βράδυ (27/3), εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του ένας 64χρονος. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον 64χρονο και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα αίτια του θανάτου του θα αποσαφηνίσει η ιατροδικαστική εξέταση.

