Σύμφωνα με ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, δύο οπλισμένα F-16 να παραβίασαν σήμερα, 1η Σεπτέμβρη το FIR Αθηνών.

Τα δύο τουρκικά F-16 πέταξαν στο FIR Αθηνών ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο, οπλισμένα και χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, άλλες δύο παραβάσεις πραγματοποίησαν και ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και ένα ελικόπτερο.

Συγκεκριμένα:

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1 ( 1×2 F-16 )

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 2 (1 ATR-72 KAI 1 Ε/Π)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 3

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : –

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.