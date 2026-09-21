Σκηνικά που προκάλεσαν έντονη ανησυχία εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, όταν περαστικοί εντόπισαν δύο ασυνόδευτα κοριτσάκια, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, να περιφέρονται ολομόναχα στο πεζοδρόμιο της πολυσύχναστης Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μικρές αδελφές κατάφεραν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, να ξεφύγουν από την προσοχή του 31χρονου πατέρα τους, ο οποίος κατάγεται από την Γκάνα.

Τα νήπια απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, και βρέθηκαν να περπατούν στον δρόμο χωρίς καμία επιτήρηση από ενήλικα, με όποιους κινδύνους συνεπάγεται αυτό.

Ευτυχώς, η άμεση αντίδραση των πολιτών που αντιλήφθηκαν τα ασυνόδευτα παιδιά απέτρεψε τα χειρότερα. Οι περαστικοί ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές, με την Αστυνομία να σπεύδει στο σημείο.

Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 31χρονου πατέρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων.