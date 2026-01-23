Δύο παιδιά βρίσκονται διασωληνωμένα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» λόγω γρίπης. Το ένα είναι 3 ετών και το δεύτερο 6 ετών.

Ο 6χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σήμερα, Παρασκευή, το πρωί και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί μεταφέρθηκε στην Αθήνα από την Κόρινθο και οι γιατροί αμέσως έκριναν ότι χρειάζεται διασωλήνωση το βράδυ της Πέμπτης.

Σημειώνεται, ωστόσο ότι ο 3χρονος τα πηγαίνει καλύτερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της αποσωλήνωσης.

Ραγδαία αύξηση στα κρούσματα της γρίπης

Τα κρούσματα γρίπης παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση, ενώ καταγράφονται αυξημένες εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία.

«Τα παιδιατρικά νοσοκομεία επισκέπτονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται πάνω από 50 παιδιά για νοσηλεία. Η αύξηση υπερβαίνει το 30%», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, απευθύνοντας έκκληση για αυξημένη προσοχή και πιστή εφαρμογή των οδηγιών των παιδιάτρων.

«Προσοχή λοιπόν στις παρέες, τα σχολεία, στις οικογένειες. Εμβολιασμός στα παιδιά με βάσει τις οδηγίες των παιδιάτρων. Κρίμα από το θεό να χάσουμε παιδιά από γρίπη. Όχι τηλεφωνικές διαγνώσεις», πρόσθεσε ο κ. Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.