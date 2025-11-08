Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Την ώρα που συνεχίζεται η επιχειρησιακή ενίσχυση στην Κρήτη, οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με δύο βασικούς άξονες να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προσοχή των αρχών.

Η πρώτη αφορά την εξέταση της τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού, η οποία φαίνεται να προηγήθηκε της αιματηρής σύγκρουσης. Η δεύτερη εστιάζει στην αναζήτηση και ταυτοποίηση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ωστόσο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «είναι προφανές πως συμμετείχαν πολύ περισσότερα όπλα στη συμπλοκή».

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν ήδη φτάσει στο νησί 50 επιπλέον αστυνομικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τις ειδικές μονάδες που ασχολούνται με ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και συναφών αδικημάτων.

Παράλληλα, 100 ακόμη αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο πλέον λειτουργεί ως υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα, όπως δήλωσε η κ. Δημογλίδου.

Απαντώντας στις επικρίσεις για καθυστερημένη αντίδραση των αρχών, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα: «Οκτώ αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στην περιοχή και περιπολούσαν όλο το βράδυ.

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τους εμπλεκόμενους να προχωρήσουν στη φονική συμπλοκή». Η ίδια υπενθύμισε πως τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα στην Κρήτη.

Σχετικά με τους εμπλεκόμενους, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι μέχρι στιγμής κανένας δεν έχει παραδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία. Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήματα για ενδεχόμενη αδράνεια της τοπικής αστυνομίας λόγω σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.

Κάτω από άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν σε φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες

Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι κινήσεις για τη μεταφορά των δύο τραυματιών του μακελειού, που πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Το βράδυ της Παρασκευής 7/11, οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν με πλοίο της γραμμής σε φυλακές εκτός Κρήτης, μετά την προφυλάκισή τους κατόπιν απολογίας το πρωί της Πέμπτης.

Πρόκειται για έναν 25χρονο, αδελφό τριών συλληφθέντων που παραδόθηκαν την Τρίτη, και έναν 30χρονο συγγενή τους, ενώ η οικογένεια Καργάκη βρίσκεται ήδη στις φυλακές Αλικαρνασσού, διασφαλίζοντας ότι δεν θα έρθουν σε επαφή με μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επέλεξαν τη μεταγωγή εκτός νησιού για λόγους ασφαλείας.

Οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 25 και 30 ετών, απολογήθηκαν στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα ενώ νοσηλεύονταν, με τους συνήγορους υπεράσπισης να παρίστανται στο ΠΑΓΝΗ. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και περιέγραψαν τον τρόπο που εκτυλίχθηκε το περιστατικό και τον δικό τους ρόλο στη φονική συμπλοκή.

Η δικηγόρος του ενός κατηγορουμένου, Μαρία Παπαδάκη, δήλωσε ότι πρόκειται για υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο: «Η θέση μας είναι πολύ δύσκολη, καθώς εμφανίζονται συνεχώς νέα στοιχεία. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα των αποδεικτικών στοιχείων, οπότε βρεθήκαμε σε στάδιο απολογίας χωρίς να γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες».

Με πληροφορίες από: patris.gr