Του ΠΚ

Πριν από λίγες ημέρες άγνωστοι έκοψαν τις αντηρίδες που συγκρατούσαν την αντένα της ΕΡΤ στα Χανιά η οποία εξέπεμπε – αναμετέδιδε στα Μεσαία και τα Βραχέα. Η Δημόσια Τηλεόραση με επίσημη ανακοίνωσή της κατήγγειλε δολιοφθορά. Βαριά λέξη. Ύποπτη λέξη.

Στην Ελλάδα λειτουργούν πια μόνον τρείς τέτοιες αντένες. Δεν έχουν τοποθετηθεί μόνον για τις αναμεταδόσεις στα Μεσαία ή τα Βραχέα. Βρίσκονται εκεί, όπως επισημαίνει και η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ, για λόγους ασφαλείας. Για να καταλάβετε αυτοί οι αναμεταδότες χρησιμοποιούνται όταν πέσουν όλα τα άλλα δίκτυα. Δηλαδή σε περίπτωση μεγάλης φυσικής καταστροφής ή σε καιρό πολέμου.

Χθες Κυριακή 4 Ιανουαρίου, υπέστη καθολικό black out το FIR Αθηνών. Ευτυχώς η Πολεμική Αεροπορία δεν εξυπηρετείται από αυτό το δίκτυο. Έτσι δεν υπήρξε πρόβλημα για τις στρατιωτικές δραστηριότητες. Στην αρχή μίλησαν για ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Βαριά κουβέντα. Στην συνέχεια μίλησαν για βλάβη επίγειου ενδιάμεσου αναμεταδότη.

Αυτοί που γνωρίζουν εξηγούν πως βλάβη σε ενδιάμεσο αναμεταδότη επί του εδάφους συμβαίνει, είτε διότι την προκαλεί κάποιος, είτε διότι οφείλεται σε κόπωση υλικού. Στην δεύτερη περίπτωση είναι βαριά η ευθύνη του αρμόδιου φορέα, δηλαδή του Υπουργείου Μεταφορών. Στην πρώτη περίπτωση ή σε αυτήν της παρεμβολής , το μυαλό ακολουθεί επικίνδυνες ατραπούς.

Μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα έχουμε μία διαπιστωμένη δολιοφθορά σε υλικό που αφορά επικοινωνίες και ένα black out στον ευαίσθητο τομέα εξυπηρέτησης πτήσεων που αφορά επίσης επικοινωνίες.

Διερωτάται ο αφελής παρατηρητής. Ποιος προκάλεσε, αν προκάλεσε βλάβη στα Γεράνεια; Γιατί έκοψαν τις αντηρίδες του αναμεταδότη στα Χανιά; Ποιος προκάλεσε, αν προκάλεσε, παρεμβολές; Μήπως κάποιος θα πρέπει να δώσει πειστικές εξηγήσεις; Οι καιροί είναι πονηροί. Μήπως κάποιος τεστάρει τις αντοχές μας ;