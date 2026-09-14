Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή (13/9), από πνιγμό στη θάλασσα στην Κέρκυρα και τα Χανιά στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα τις πρωινές ώρες της Κυριακής (13/9), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Παλαιοκαστρίτσας για τον εντοπισμό ενός 57χρονου Γάλλου υποβρύχιου αλιέα, χωρίς τις αισθήσεις του, στη θαλάσσια περιοχή «ΦΑΣΚΙΑ»- νησίδα «ΟΡΘΟΛΙΘΙ» Κέρκυρας. Αρχικά, στον 57χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από έτερο υποβρύχιο αλιέα, με τον οποίο αλίευαν μαζί. Ακολούθως μεταφέρθηκε με επαγγελματικό σκάφος στην παραλία Αγίου Γορδίου Κέρκυρας, όπου συνεχίστηκε η παροχή πρώτων βοηθειών από ναυαγοσώστες, χωρίς αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Παλαιοκαστρίτσας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Επίσης τις πρωινές ώρες της Κυριακής (13/9), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων για την ανάσυρση 76χρονης Γαλλίδας, χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «ΚΑΛΑΘΑ» Ακρωτηρίου Χανίων. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.