Τραγική κατάληξη είχε το κολύμπι στη θάλασσα για έναν 72χρονο υπήκοο Σουηδίας στη Ρόδο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Ψαροπούλα Ρόδου, σε κεντρική παραλία της πόλης. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου.

Στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση και ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 72χρονου.

Πνίγηκε 74χρονη στη Σκάλα Κατερίνης

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από τη θάλασσα μια 74χρονη χθες το απόγευμα (9/8) στην παραλία της Σκάλας Κατερίνης. Στη γυναίκα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.