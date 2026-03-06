Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων, που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ-Ισραήλ.

Σήμερα Παρασκευή αναμένονται δύο πτήσεις από τη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, γεμάτες με Έλληνες πολίτες. Η πρώτη πτήση είναι της Sky Express στις 15:30 ενώ η δεύτερη της Aegean θα επιστρέψει στις 21:30 το βράδυ.

Σημειώνεται πως από τις 3 ως τις 5 Μαρτίου, οι αεροπορικές εταιρείες σε συνεννόηση με το υπουργείο Εξωτερικών έχουν μεταφέρει 379 πολίτες σε ελληνικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, χθες Πέμπτη 5 Μαρτίου επέστρεψαν:

91 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι, με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.

101 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι , με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.

10 Έλληνες πολίτες έφθασαν οδικώς από την Ιερουσαλήμ στη διάβαση της πόλης Τάμπα της Αιγύπτου, συνοδεία του Γενικού Προξένου στα Ιεροσόλυμα.

Επιπλέον, 113 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με πτήση της Air Arabia.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζουμε ότι στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.