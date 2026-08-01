Τα μέτωπα της φωτιάς είναι πολλά σε όλη τη χώρα και η «μάχη» που δίνουν με τις φλόγες οι πυροσβέστες είναι άνιση τα τελευταία δύο 24ωρα.

Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι ότι δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Βοιωτία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα, ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Θήβας με ενοχλήσεις στην καρδιά. Σύμφωνα με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, ο άνδρας υπέστη έμφραγμα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Από την άλλη, ένας 40χρονος πυροσβέστης διακομίστηκε στο Νοσοκομείο της Θήβας με αναπνευστικά προβλήματα και εισήχθη στην Παθολογική Κλινική για παρακολούθηση.