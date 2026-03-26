Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 25ης Μαρτίου 2026, στην περιοχή του Ελληνικού, δύο 26χρονοι ημεδαποί, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α..

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων και όπλων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή, μια πρακτική που συνδέεται άμεσα με περιστατικά τραυματισμών και διατάραξης της δημόσιας ασφάλειας, ιδιαίτερα κατά τις εορταστικές περιόδους.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους να κινούνται πεζή στον σταθμό Μετρό «Ελληνικό» και διενέργησαν έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -160- κροτίδες.

Σε επερχόμενη έρευνα στις οικίες τους, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-1.764- κροτίδες,

-3- πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων,

πιστόλι-ρέπλικα,

πιστόλι κρότου,

-11- μαχαίρια,

-2- καπνογόνα,

-2- πυροτεχνήματα,

-2- σιδερογροθιές και

-6- φυσίγγια.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει ένα διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα, καθώς η παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών -ιδίως των ανηλίκων- και τη δημόσια τάξη, καθιστώντας αναγκαία την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση των Αρχών.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.