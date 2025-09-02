Συνελήφθησαν, χθες 1/9 στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με την ουσιαστική συνδρομή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης, δύο αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 31/8, ο 28χρονος επιβαίνοντας ως χειριστής σε λέμβο η οποία απέπλευσε από τα τουρκικά παράλια, με τη συνδρομή του 26χρονου, που του παρείχε κατευθυντήριες οδηγίες κατά την πλοήγηση της λέμβου, διευκόλυναν την παράνομη μεταφορά 30 υπηκόων τρίτων χωρών στη Μυτιλήνη, από μη θεσμοθετημένο σημείο και χωρίς να υποβληθούν στον προβλεπόμενο έλεγχο, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος των 30 αλλοδαπών μεταναστών, για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Το προανακριτικό έργο για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.