Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 51 και 24 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 51χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των δύο κατηγορούμενων, κατά τις οποίες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-12- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -54,9- γραμμαρίων,

-3- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK», μικτού βάρους -44,5- γραμμαρίων,

– Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

– μοτοσικλέτα,

-2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

– πλήθος νάιλον συσκευασιών και

– το χρηματικό ποσό των -130- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, ενώ σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.