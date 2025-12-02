Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 51 και 24 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 51χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των δύο κατηγορούμενων, κατά τις οποίες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-12- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -54,9- γραμμαρίων,
-3- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK», μικτού βάρους -44,5- γραμμαρίων,
– Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,
– μοτοσικλέτα,
-2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
– πλήθος νάιλον συσκευασιών και
– το χρηματικό ποσό των -130- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, ενώ σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ναρκωτικά #συλλήψεις