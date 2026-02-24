Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 27 και 21 ετών αντίστοιχα, στις περιοχές της Αγίας Βαρβάρας και των Αχαρνών αντίστοιχα, προέβησαν άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στις 21 και τις 23 Φεβρουαρίου, για κατοχή ναρκωτικών, πιστολιού -ρεπλίκας, μαχαιριού καθώς και δύο ασυρμάτων.

Το Δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 21-2-2026 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., 27χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Πιο συγκεκριμένα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 27χρονο να κινείται με δίκυκλο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -193- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στη συνέχεια, συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες της 23-2-2026 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. στην περιοχή των Αχαρνών, 21χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 21χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή των Αχαρνών και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν πιστόλι-ρέπλικα, μαχαίρι καθώς και -2- ασύρματοι.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».