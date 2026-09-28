Δύο άντρες, ηλικίας 29 και 32 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της 26ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, που περιπολούσαν στην περιοχή, έλαβαν σήμα για φραστικό επεισόδιο μεταξύ ατόμων, στο πλαίσιο του οποίου διενεργήθηκε έρευνα στην οικία των κατηγορουμένων.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 162 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 18 γραμμάρια κοκαΐνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 16.900 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.