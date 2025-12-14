Ειδική επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες του Σαββάτου (12/12) στο νησί της Σαλαμίνας.

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στο νησί της Σαλαμίνας, με την πραγματοποίηση ελέγχων σε 15 άτομα και σε οικίες και καταστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• πιστόλι με γεμιστήρα και -3- φυσίγγια,

• κυνηγετική καραμπίνα με σβησμένο τον σειριακό αριθμό,

• -32- φυσίγγια,

• ξύλινο ρόπαλο,

• -2- αναδιπλούμενα μαχαίρια,

• μεταλλική ράβδος,

• -18- ναρκωτικά δισκία και

• -5- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Κατόπιν συνελήφθησαν 2 άτομα, 23χρονος ημεδαπός και 28χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.