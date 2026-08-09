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Δύο άνδρες ξένης καταγωγής συνελήφθησαν το Σάββατο 8 Αυγούστου σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, καθώς μετέφεραν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας συνολικά 15 μη νόμιμους μετανάστες.

Η πρώτη σύλληψη στην Εγνατία Οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης

Η πρώτη υπόθεση εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (08/08) στην Εγνατία οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με Αξιωματούχο της Frontex, ακινητοποίησαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ένας αλλοδαπός διακινητής.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες.

Η δεύτερη σύλληψη στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης

Η δεύτερη περίπτωση καταγράφηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας στην Εγνατία οδό Κομοτηνής – Ξάνθης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης εντόπισαν τον δεύτερο διακινητή να οδηγεί επίσης Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Στο εσωτερικό του οχήματος επέβαιναν 7 μη νόμιμοι μετανάστες, τους οποίους προωθούσε παράνομα στην ενδοχώρα.

Κατασχέσεις και οδήγηση στους Εισαγγελείς

Από τις αστυνομικές αρχές κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά, καθώς και τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ανέλαβαν και διενήργησαν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Ιάσμου αντίστοιχα.