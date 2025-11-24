Δύο περιπτώσεις παράνομης μετακίνησης αιγοπροβάτων οδήγησαν σε συλλήψεις σε Σέρρες και Φθιώτιδα, μετά από στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Πού και γιατί έγιναν οι συλλήψεις

Στις 21 Νοεμβρίου 2025, στο Χρυσό του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στις Σέρρες, συνελήφθη μια ημεδαπή όταν διαπιστώθηκε ότι είχε μετακινήσει 30 αιγοπρόβατα εκτός των περιφραγμένων εγκαταστάσεών της, παραβιάζοντας απαγορευτική απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Την ίδια μέρα, στον Σταυρό Φθιώτιδας, αστυνομικοί των Α.Τ. Λαμίας και Τ.Α.Δ. Λαμίας συνέλαβαν άλλη ημεδαπή, η οποία είχε βγάλει περίπου 30 αιγοπρόβατα εκτός των σταβλικών εγκαταστάσεών της, παραβιάζοντας διατάξεις του άρθρου 285 Ποινικού Κώδικα και του Ν. 4235/2014. Η συλληφθείσα αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, κατόπιν εντολής της αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λαμίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ