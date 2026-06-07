Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Πρόκειται για έναν 34χρονο και έναν 61χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια σε Δομοκό και Σαλαμίνα αντίστοιχα.

Η πρώτη περίπτωση αφορά πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 12:20 στην περιοχή Μαντασιά της Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο 34χρονος Έλληνας εκτελούσε αγροτικές εργασίες για τη συλλογή τριφυλλιού, όταν μεταλλικό εξάρτημα του αγροτικού μηχανήματος προσέκρουσε σε πέτρα. Η επαφή αυτή προκάλεσε σπινθήρα και ανάφλεξη της βλάστησης εντός του αγροτεμαχίου. Η φωτιά έκαψε περίπου τρία στρέμματα και επεκτάθηκε μέχρι τα όρια γειτονικής δασικής έκτασης. Ο υπαίτιος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δομοκού.

Οι θερμές εργασίες στη Σαλαμίνα

Η δεύτερη περίπτωση σημειώθηκε σχεδόν την ίδια ώρα, γύρω στις 12:27, στην περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας.

Εκεί, ένας 61χρονος Έλληνας προκάλεσε πυρκαγιά η οποία κατέκαψε έκταση περίπου έξι στρεμμάτων. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο άνδρας εκτελούσε θερμές εργασίες χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλων, χωρίς ωστόσο να έχει μεριμνήσει για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πυρασφάλειας. Ο 61χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου από αξιωματικούς της Δ.Α.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Ανακριτικό Τμήμα Πειραιά, ενώ παράλληλα του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.021,87 ευρώ.

Με αφορμή τα δύο αυτά περιστατικά, από τα επίσημα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος προκύπτει ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα, 7 Ιουνίου 2026, οι Αρχές έχουν προχωρήσει συνολικά σε 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και 402 διοικητικά πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται στις 383.397,05 ευρώ.