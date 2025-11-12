Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μετά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων του κέντρου για τα street parties, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψη δύο διοργανωτών. Tα street parties, είναι μία νέα μόδα στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου μετά από το κλείσιμο των νυχτερινών μαγαζιών, η διασκέδαση «μεταφέρεται» στους… κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να χάνουν τον ύπνο τους, καθώς η δυνατή μουσική αλλά και οι φωνές των θαμώνων, δεν τους αφήνουν να ηρεμήσουν σε ώρες κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, προχώρησαν στην σύλληψη δύο νεαρών ανδρών, που ήταν υπεύθυνοι των εκδηλώσεων για διατάραξη κοινής ησυχίας και για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Υπενθυμίζεται ότι για τα street parties είχε πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, παρουσία του διοικητή του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, εκπροσώπων της δημοτικής αστυνομίας, της διεύθυνσης δημόσιας υγείας, της προέδρου της α’ τοπικής ενότητας Ηρακλείου, καθώς και την πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης, Μαρία Αντωνακάκη.

Πηγή: patris