Λαχτάρα επιφύλασσε η χθεσινή ημέρα (27/8) για δύο νεαρούς τουρίστες στο νησί της Θάσου, οι οποίοι έχασαν τον δρόμο τους εν μέσω πεζοπορίας. Χάρη, ωστόσο, στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, η περιπέτειά τους είχε ευτυχή κατάληξη.

Πρόκειται για δύο περιπατητές ξένης καταγωγής, ηλικίας 21 και 27 ετών, οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή «Κοράκια» της Θάσου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους αποπροσανατολίστηκαν πλήρως, αδυνατώντας να βρουν τον δρόμο της επιστροφής.

Βλέποντας ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο, οι δύο νεαροί κάλεσαν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε την κλήση περίπου στις 16:30 το απόγευμα της 27ης Αυγούστου.

Μέσω της κλήσης στο 112 κατέστη δυνατός ο άμεσος γεωεντοπισμός του ακριβούς στίγματός τους. Κινητοποιήθηκε ταχύτατα το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου, στέλνοντας στην περιοχή ένα όχημα επανδρωμένο με τρεις πυροσβέστες. Οι διασώστες προσέγγισαν με επιτυχία τους δύο αποπροσανατολισμένους περιπατητές και τους μετέφεραν σώους σε ασφαλές σημείο, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους.