Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/4) στη συμβολή των οδών Γ’ Σεπτεμβρίου με Αγίου Δημητρίου, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες της μηχανής, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο μετέβη προληπτικά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να επέμβει επιχειρησιακά, παρά μόνο να ρίξει πριονίδια στο οδόστρωμα λόγω διαρροής λαδιών.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.