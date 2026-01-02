Τις πρώτες ώρες σήμερα (2/1), σημειώθηκαν δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα στην Αττική, με τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Το πρώτο ατύχημα συνέβη στις 02:10 στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας, κοντά στο γήπεδο. Δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς, με τον έναν να είναι σε σοβαρή κατάσταση και τον δεύτερο πιο ελαφρά τραυματισμένο.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρεις ώρες αργότερα, στις 05:30, στη Λεωφόρο Λαυρίου, κοντά στο γήπεδο Μαρκοπούλου. Όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. Η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη και για τον απεγκλωβισμό του, χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.