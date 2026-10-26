Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην κυκλοφορία, έπειτα από δύο τροχαία ατυχήματα στον Κηφισό και στη λεωφόρο Αθηνών, τα οποία έχουν προκαλέσει μεγάλες ουρές οχημάτων.

Το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 06:00 το πρωί στον Κηφισό, στο ύψος της Λιοσίων.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε στο προστατευτικό διάζωμα, με αποτέλεσμα να ρίξει και κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Εξαιτίας του ατυχήματος διακόπηκε η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα στο συγκεκριμένο σημείο, γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά την κίνηση.

Οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού είναι μεγάλες, με το μποτιλιάρισμα να ξεκινά ήδη από το ύψος του Ρέντη.

Τροχαίο και στη λεωφόρο Αθηνών

Προβλήματα καταγράφονται παράλληλα και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο, έπειτα από δεύτερο τροχαίο κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με την Τροχαία, στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο φορτηγά Ι.Χ. και ένα επιβατικό αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει επίσης μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με τις ουρές των οχημάτων να ξεκινούν λίγο μετά τη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με τη Θηβών.

Οι οδηγοί που κινούνται στις δύο κεντρικές οδικές αρτηρίες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι καθυστερήσεις παραμένουν σημαντικές.