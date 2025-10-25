Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αποκαλυπτικά βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τις συγκλονιστικές στιγμές μιας αιματηρής καταδίωξης. Ο 50χρονος δράστης τη στιγμή που οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν, αντέδρασε βίαια· έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε έναν από τους αστυνομικούς. Τότε, ο συνάδελφός του πυροβόλησε τον δράστη στο πόδι, προκειμένου να τον σταματήσει και να αποτρέψει περαιτέρω επίθεση.

Στο παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή των πυροβολισμών:

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τόσο ο αστυνομικός όσο και ο 50χρονος. Προηγουμένως ο δράστης σε κατάσταση αμόκ, είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας πανικό στη γειτονιά.

Ο δράστης χαράκωσε και αυτοκίνητα, όπως φαίνεται και στο κλιπ που ακολουθεί:

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», εις βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Είχε και στο παρελθόν εγκλειστεί αλλά αφέθηκε.