Τα ξημερώματα του Σαββάτου (06.12.2025), ειδικά κλιμάκια της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν», σε τρία νυχτερινά κέντρα της Αττικής, με στόχο τον εντοπισμό ανηλίκων και την παράνομη πώληση αλκοόλ σε αυτούς.

Οι έλεγχοι οδήγησαν στη σύλληψη δύο υπευθύνων νυχτερινών κέντρων, καθώς διαπιστώθηκε ότι συνολικά επτά ανήλικοι, ηλικίας 15 έως 17 ετών, βρίσκονταν παράνομα στα καταστήματα.

Η πρώτη έφοδος πραγματοποιήθηκε σε μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, όπου εντοπίστηκαν δύο ανήλικοι. Ο 35χρονος υπεύθυνος συνελήφθη, ενώ ένα μπουκάλι βότκα κατασχέθηκε και στάλθηκε στο Γενικό Χημείο του Κράτους, για να ελεγχθεί εάν ήταν νοθευμένο.

Στο Περιστέρι, σε δεύτερο νυχτερινό κέντρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν πέντε ανηλίκους. Κατασχέθηκαν ένα μπουκάλι βότκα και ένα μπουκάλι ουίσκι για εργαστηριακό έλεγχο, ενώ συνελήφθη και ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

Στην τρίτη επιχείρηση, σε μαγαζί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, δεν προέκυψε κάποια παράβαση. Οι ανήλικοι παραδόθηκαν στους γονείς τους από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελία.