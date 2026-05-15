Ο επίλογος της τραγωδίας στην Ηλιούπολη γράφτηκε το βράδυ της Πέμπτης (14/05). Το δεύτερο κορίτσι που έδινε μάχη για τη ζωή του στο ΚΑΤ μετά την πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα 14/5/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/5/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

«Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες, που όλοι στο σχολείο λάτρευαν»

Πέρα από την οικογένεια, θρηνεί και ολόκληρη η σχολική τους κοινότητα. Ο καθηγητής τους συγκλονισμένος από το περιστατικό, έκανε λόγο για «δύο υπέροχα πλάσμα, άριστες μαθήτριες που όλοι στο σχολείο λάτρευαν».

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο».

Συνέχισε, λέγοντας: «Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες».

Όταν ρωτήθηκε αν υπήρχε κάποιο σημάδι, το οποίο θα προμήνυε το τραγικό περιστατικό, απάντησε: «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχτές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία.

Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου».

Τριήμερο πένθος κήρυξε ο δήμος τη Ηλιούπολης

Με ανακοίνωση της, η δημοτική Αρχή εξέφρασε τα συλλυπητήρια της και κήρυξε τον δήμο σε τριήμερο πένθος.

«Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι γονείς της 17χρονης Μελίνας προτιμούν δωρεά στο «Χαμόγελο του Παιδιού» αντί για στεφάνια

Οι γονείς της 17χρονης Μελίνας που άφησε την τελευταία της πνοή επί τόπου, επιθυμούν όποιος μπορεί αντί για στεφάνια, να πραγματοποιήσει δωρεά στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Ηλιούπολης, όταν δύο 17χρονες κοπέλες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα μιας εξαώροφης πολυκατοικίας.

Η μία από τις δύο νεαρές βρήκε ακαριαίο θάνατο κατά την πτώση. Η δεύτερη 17χρονη τραυματίστηκε βαρύτατα και διακομίστηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Εκεί διασωληνώθηκε αμέσως, καθώς έφερε πολλαπλά κατάγματα και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί επί δύο ολόκληρα εικοσιτετράωρα για να την κρατήσουν στη ζωή, η κοπέλα τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.