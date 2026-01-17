Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης εκκινεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) με Υπουργική Απόφαση που υπογράφει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Tο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών ηλικίας 18 ετών και άνω, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 5.000 νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες οι οποίοι ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Το Πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 101.813.625 ευρώ χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΥΠΑ με σκοπό την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

«Η ενίσχυση της απασχόλησης αποτελεί βασική αποστολή του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι γεγονός ότι η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για την χώρα μας, περίπου 8%, ωστόσο αυτό δεν μας δημιουργεί εφησυχασμό», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και πρόσθεσε:

«Με στοχευμένες ενέργειες και προγράμματα, επικεντρωνόμαστε σε πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες, που έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της απασχόλησης. Όσο πιο πολλά χρόνια μένει μία γυναίκα εκτός αγοράς εργασίας για να μεγαλώσει τα παιδιά της, τόσο πιο δύσκολη είναι συχνά η απόφαση επανένταξής της. Ως Υπουργείο Εργασίας και ως ΔΥΠΑ θέλουμε να στηρίξουμε τις γυναίκες και τις μητέρες, να κάνουμε πιο εύκολο το βήμα επανένταξης στην αγορά εργασίας αν το αποφασίσουν».

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι δωδεκάμηνη, με δυνατότητα επέκτασης τριών μηνών.