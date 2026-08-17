Σοβαρό περιστατικό απειλών κατά της ζωής τους καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ μέσω της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Αφορμή για την έντονη διαμαρτυρία στάθηκε ένα περιστατικό, κατά το οποίο άνεργος πολίτης εκτόξευσε ευθείες απειλές κατά των εργαζομένων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα έρθω με την καραμπίνα και θα αφήσω ορφανά παιδιά».

Η αφορμή για το ξέσπασμα ήταν η μη παραλαβή της προπληρωμένης κάρτας και η συνεπακόλουθη μη καταβολή του επιδόματος ανεργίας, παρά το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας είχαν ολοκληρώσει κανονικά όλες τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για εργασία υπό καθεστώς τρόμου, ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και απαιτούν την πλήρη κατάργηση του προβληματικού συστήματος της προπληρωμένης κάρτας.

Δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός

Η Ομοσπονδία τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι το συμβάν αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας γενικευμένης κατάστασης, καθώς οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με επιθετικές συμπεριφορές εξαιτίας των συστημικών δυσλειτουργιών που έχει προκαλέσει η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας.

«Είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως από την πρώτη στιγμή που το νομοθέτημα κατατέθηκε στη Βουλή. Η προπληρωμένη κάρτα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ανέργους και κινδύνους για τους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν την αγανάκτηση των πολιτών χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη», επισημαίνει η Ομοσπονδία.

«Να σταματήσει το μπαλάκι των ευθυνών σε ΕΛΤΑ και Τράπεζες»

Παράλληλα, οι συνδικαλιστές στρέφονται κατά της Διοίκησης της ΔΥΠΑ και του Υπουργείου Εργασίας, κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν να «πετάξουν το μπαλάκι» των ευθυνών στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ, αντί να αναγνωρίσουν τα δομικά λάθη του σχεδιασμού.

Όπως υπογραμμίζουν, οι υπάλληλοι δεν μπορούν να μετατρέπονται σε «σάκο του μποξ» για κυβερνητικές επιλογές και αποφάσεις τις οποίες δεν έλαβαν οι ίδιοι.

Τα 5 κύρια αιτήματα των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ

Για την διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού, η Ομοσπονδία θέτει τα εξής αμετακίνητα αιτήματα:

Άμεση παρέμβαση της Διοίκησης της ΔΥΠΑ για το συγκεκριμένο περιστατικό απειλής.

της Διοίκησης της ΔΥΠΑ για το συγκεκριμένο περιστατικό απειλής. Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους των υπηρεσιών.

και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους των υπηρεσιών. Τερματισμό της μετακύλισης ευθυνών προς τρίτους φορείς (ΕΛΤΑ, τράπεζες).

προς τρίτους φορείς (ΕΛΤΑ, τράπεζες). Άμεση αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους δικαιούχους ανέργους.

που ταλαιπωρούν τους δικαιούχους ανέργους. Πλήρη κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας και συνολική επανεξέταση του συστήματος καταβολής των επιδομάτων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

«Απειλές κατά εργαζομένων της ΔΥΠΑ – Να καταργηθεί άμεσα η προπληρωμένη κάρτα

«Θα έρθω με την καραμπίνα και θα αφήσω ορφανά παιδιά» Ανεργος πολίτης απείλησε εργαζόμενους της ΔΥΠΑ, επειδή δεν έχει παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα και, ως εκ τούτου, δεν έχει λάβει το επίδομα ανεργίας του, παρότι οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας έχουν ολοκληρώσει κανονικά όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, το οποίο δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο γεγονός. Δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλητικές και επιθετικές συμπεριφορές εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με την προπληρωμένη κάρτα.

Ως Ομοσπονδία είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως. Από την πρώτη στιγμή που το σχετικό νομοθέτημα κατατέθηκε στη Βουλή, είχαμε επισημάνει ότι η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ανέργους, αλλά και κινδύνους για τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν την αγανάκτηση των πολιτών χωρίς να έχουν την ευθύνη για τις δυσλειτουργίες του συστήματος.

Δυστυχώς, επιβεβαιωνόμαστε.

Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας οφείλουν να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν στις αναγκαίες αλλαγές.

Δεν έχουν το δικαίωμα να «πετούν το μπαλάκι» στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ. Το πρόβλημα δεν λύνεται με μετακύλιση ευθυνών. Η αιτία των προβλημάτων βρίσκεται στον ίδιο τον σχεδιασμό, στη νομοθέτηση και στον τρόπο εφαρμογής της προπληρωμένης κάρτας.

Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ δεν μπορεί να μετατρέπονται σε «σάκο του μποξ» για τις δυσλειτουργίες ενός συστήματος που δεν σχεδίασαν και δεν αποφάσισαν οι ίδιοι.

Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Διοίκησης.

Απαιτούμε:

* Άμεση παρέμβαση της Διοίκησης της ΔΥΠΑ για το συγκεκριμένο σοβαρό περιστατικό. * Άμεσα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από απειλές, εκφοβισμό και επιθετικές συμπεριφορές. * Να σταματήσει η μετακύλιση των ευθυνών * Να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που προκαλεί η προπληρωμένη κάρτα στους ανέργους και στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. * Να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα και να επανεξεταστεί συνολικά το συγκεκριμένο σύστημα καταβολής των επιδομάτων.

Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ δεν είναι υπεύθυνοι για τις κυβερνητικές επιλογές και τις δυσλειτουργίες του συστήματος.