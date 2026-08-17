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Σοβαρό περιστατικό απειλών κατά της ζωής τους καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ μέσω της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.
Αφορμή για την έντονη διαμαρτυρία στάθηκε ένα περιστατικό, κατά το οποίο άνεργος πολίτης εκτόξευσε ευθείες απειλές κατά των εργαζομένων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα έρθω με την καραμπίνα και θα αφήσω ορφανά παιδιά».
Η αφορμή για το ξέσπασμα ήταν η μη παραλαβή της προπληρωμένης κάρτας και η συνεπακόλουθη μη καταβολή του επιδόματος ανεργίας, παρά το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας είχαν ολοκληρώσει κανονικά όλες τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες.
Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για εργασία υπό καθεστώς τρόμου, ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και απαιτούν την πλήρη κατάργηση του προβληματικού συστήματος της προπληρωμένης κάρτας.
Δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός
Η Ομοσπονδία τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι το συμβάν αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας γενικευμένης κατάστασης, καθώς οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με επιθετικές συμπεριφορές εξαιτίας των συστημικών δυσλειτουργιών που έχει προκαλέσει η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας.
«Είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως από την πρώτη στιγμή που το νομοθέτημα κατατέθηκε στη Βουλή. Η προπληρωμένη κάρτα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ανέργους και κινδύνους για τους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν την αγανάκτηση των πολιτών χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη», επισημαίνει η Ομοσπονδία.
«Να σταματήσει το μπαλάκι των ευθυνών σε ΕΛΤΑ και Τράπεζες»
Παράλληλα, οι συνδικαλιστές στρέφονται κατά της Διοίκησης της ΔΥΠΑ και του Υπουργείου Εργασίας, κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν να «πετάξουν το μπαλάκι» των ευθυνών στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ, αντί να αναγνωρίσουν τα δομικά λάθη του σχεδιασμού.
Όπως υπογραμμίζουν, οι υπάλληλοι δεν μπορούν να μετατρέπονται σε «σάκο του μποξ» για κυβερνητικές επιλογές και αποφάσεις τις οποίες δεν έλαβαν οι ίδιοι.
Τα 5 κύρια αιτήματα των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ
Για την διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού, η Ομοσπονδία θέτει τα εξής αμετακίνητα αιτήματα:
- Άμεση παρέμβαση της Διοίκησης της ΔΥΠΑ για το συγκεκριμένο περιστατικό απειλής.
- Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους των υπηρεσιών.
- Τερματισμό της μετακύλισης ευθυνών προς τρίτους φορείς (ΕΛΤΑ, τράπεζες).
- Άμεση αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους δικαιούχους ανέργους.
- Πλήρη κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας και συνολική επανεξέταση του συστήματος καταβολής των επιδομάτων.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ
«Απειλές κατά εργαζομένων της ΔΥΠΑ – Να καταργηθεί άμεσα η προπληρωμένη κάρτα