Από αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 (ώρα 14:00) ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής δικαιούχων και παρόχων στο «Πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2026» της ΔΥΠΑ. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 στις 23:59.

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 37.000.000 ευρώ, αφορά σε 70.000 επιταγές (vouchers) για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών.

Διάρκεια και Περίοδος Υλοποίησης

Παιδιά τυπικής ανάπτυξης: Από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου.

Παιδιά με αναπηρία (≥50%): Από 15 Ιουνίου έως 20 Σεπτεμβρίου.

Διάρκεια διαμονής: Έως 15 συνεχόμενες ημέρες .

Εξαίρεση (έως 30 ημέρες): Για κατασκηνώσεις στους πυρόπληκτους δήμους της Βόρειας Εύβοιας (Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας) και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι;

Δικαιούχοι είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια οι οποίοι δεν λαμβάνουν αντίστοιχη επίδραση από άλλον φορέα για το 2026 και ανήκουν σε μία από τις εξής κατηγορίες:

Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ (με εισφορές υπέρ ΔΥΠΑ) οποτεδήποτε μέσα στο προηγούμενο 12μηνο από τη λήξη της προθεσμίας. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ με συνεχή ανεργία τουλάχιστον 3 μηνών κατά τη λήξη των αιτήσεων.

Εισοδηματικά Κριτήρια:

Έγγαμοι: Έως 24.000 € (+5.000 € ανά τέκνο).

Διαζευγμένοι: Έως 16.000 € (+5.000 € ανά τέκνο).

Μονογονείς: Έως 29.000 € (+5.000 € ανά τέκνο μετά το πρώτο)

Κριτήρια Επιλογής & Μοριοδότηση

Η επιλογή γίνεται αυτόματα μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ με βάση μοριοδοτούμενα κριτήρια (εισόδημα, αριθμός παιδιών, ΑμεΑ, παλαιότερη συμμετοχή).

Παιδιά με αναπηρία (≥50%): Εξαιρούνται από τη μοριοδότηση και εγκρίνονται απευθείας, εφόσον επαρκούν οι θέσεις των παρόχων.

Πολύτεκνοι: Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και εντάσσονται απευθείας στο πρόγραμμα, αρκεί να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Πώς και πού γίνεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τη χρήση κωδικών TAXISnet.