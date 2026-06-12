Με προβλήματα στη λειτουργία τους βρίσκονται Facebook και Messenger εδώ και περίπου μία ώρα.

Σε ότι αφορά άλλες εφαρμογές της Meta, το WhatsApp σε μεγάλο βαθμό παραμένει online, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί κοινά συστήματα με το Facebook και το Messenger. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, προβλήματα εμφανίζονται και στο Instagram.

Στο messenger, oι χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα και διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν ξανά. Σε κάποιους εμφανιζόταν ένα μήνυμα σφάλματος που ανέφερε ότι “παρουσιάστηκε ένα απροσδόκητο σφάλμα”.

Σε ότι αφορά το Facebook, νωρίτερα εμφάνιζε επίσης παρόμοιο μήνυμα για σφάλμα. Συγκεκριμένα, στους χρήστες εμφανιζόταν το μήνυμα ότι “κάτι πήγε στραβά” και ότι η εταιρεία “εργάζεται πάνω σε αυτό και θα το διορθώσουμε το συντομότερο δυνατό”. Αυτή τη στιγμή πολλοί χρήστες έχουν πρόσβαση στο timeline, αν και αυτό εμφανίζει αρκετά “παλιές” αναρτήσεις.

Η Meta δεν διαθέτει επίσημη σελίδα κατάστασης για τα προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές. Ωστόσο, διαθέτει μία μόνο για τα επιχειρηματικά της «εργαλεία», αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τη διακοπή λειτουργίας.

Το Downdetector, ένας μεγάλος ιστότοπος εντοπισμού που συλλέγει πληροφορίες για διακοπές λειτουργίας, φάνηκε να «πέφτει» περίπου την ίδια στιγμή με την ώρα που εμφάνισε βλάβη το Facebook, αν και δεν είναι σαφές αν τα δύο γεγονότα συνδέονταν.