Την άσκηση ποινικής δίωξης για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, στρεφόμενος κατά αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου, καθώς και δύο μηχανικών, για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού του 19χρονου τον Αύγουστο του 2024 σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής.

Συνολικά, η δίωξη αφορά επτά πρόσωπα. Ανάμεσά τους βρίσκονται η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην Αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι (προϊστάμενοι υπηρεσιών) και δύο μηχανικοί.

Η ανατροπή της αρχικής απόφασης

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν συμπεριληφθεί στη μήνυση που είχε καταθέσει ο πατέρας του θύματος, καταγγέλλοντας πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονταν με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και την ασφάλεια της επιχείρησης. Αρχικά, ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής είχε απορρίψει τη μήνυση, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στις παραλείψεις των προσώπων αυτών και τον θάνατο του νεαρού.

Ωστόσο, ο αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης είχε διαφορετική νομική προσέγγιση. Έκανε δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη την προσφυγή του πατέρα κατά της απορριπτικής διάταξης και διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση των στοιχείων, έδωσε εντολή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής να απαγγείλει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Οι παράλληλες δικαστικές εκκρεμότητες

Η πλειονότητα των παραπάνω προσώπων είναι ήδη υπόλογη στη Δικαιοσύνη με άλλη δικογραφία, η οποία αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (καθώς και της απλής συνέργειας ή ηθικής αυτουργίας σε αυτήν, ανάλογα με την περίπτωση). Λόγω της ειδικής δωσιδικίας της Δημάρχου και μίας Αντιδημάρχου, η συγκεκριμένη δίκη έχει προσδιοριστεί να διεξαχθεί στα τέλη του έτους ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών ολοκλήρωσε μια πολύμηνη ακροαματική διαδικασία για την ίδια υπόθεση, επιβάλλοντας βαρύτατες ποινές σε τέσσερις κατηγορούμενους.

Συγκεκριμένα με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης (και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών) καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, σε κάθειρξη 9 ετών η σύζυγος του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), σε κάθειρξη 6 ετών ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού (με την ονομασία «Crazy Dance») και σε κάθειρξη 13 ετών ο μηχανολόγος – μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος.