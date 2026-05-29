Με τις απολογίες των τεσσάρων κατηγορουμένων συνεχίστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών η δικαστική διαδικασία για το θανατηφόρο συμβάν που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024 σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής, με θύμα έναν 19χρονο.

Στο εδώλιο κάθονται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, η σύζυγός του (με την ιδιότητα της συνδιαχειρίστριας), ο υπάλληλος που χειριζόταν το παιχνίδι «Crazy Dance» τη μοιραία βραδιά, καθώς και ο μηχανολόγος-μηχανικός που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου για τη λειτουργία του μηχανήματος.

Όλοι τους διώκονται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), από κοινού, ή για απλή συνέργεια στην πράξη αυτή. Αυτή τη στιγμή, ο ιδιοκτήτης παραμένει προφυλακισμένος (με το ανώτατο όριο της κράτησής του να συμπληρώνεται το προσεχές διάστημα), ενώ οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ιδιοκτήτης: «Πρόκειται για καθαρό ατύχημα»

Απολογούμενος στους δικαστές και τους ενόρκους, ο 60χρονος ιδιοκτήτης αρνήθηκε το κατηγορητήριο, επιμένοντας πως η τραγωδία οφείλεται σε ατύχημα. «Δεν μπορώ να πιστέψω πως έγινε αυτό, δεν πίστευα πως θα φύγει ένα παιδί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τη δική του ψυχική κατάσταση, υποστήριξε ότι από τη στενοχώρια του υπέστη δύο εγκεφαλικά επεισόδια, προσθέτοντας πως δεν άντεχε ούτε να αντικρίσει το συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο τελικά κατέστρεψε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ήταν πάντα τυπικός στους ελέγχους των εγκαταστάσεων. Όπως ανέφερε, αν είχε αντιληφθεί οποιαδήποτε φθορά στα σίδερα ή στον εξοπλισμό, θα τα είχε αντικαταστήσει αμέσως, όμως ούτε οι έλεγχοι, ούτε η εμπειρία του είχαν δείξει κάποιο πρόβλημα. «Αν τα σίδερα δεν ήταν σε καλή κατάσταση θα τα άλλαζα», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως το «Crazy Dance» είχε δοκιμαστεί κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες χωρίς να παρουσιάσει ελάττωμα.

Επιπλέον, χαρακτήρισε τον χειριστή ως έναν απόλυτα συνεπή εργαζόμενο, με τον οποίο είχε άριστη συνεργασία, ενώ για τον κατηγορούμενο μηχανικό ανέφερε ότι συνεργάζονταν χρόνια, λαμβάνοντας πάντα τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις για τις δημοτικές αρχές και ελέγχοντας τα πάντα σχολαστικά.

Σύζυγος Ιδιοκτήτη: «Ανεβαίναμε και εμείς οι ίδιοι στο παιχνίδι»

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη υποστήριξε στην απολογία της ότι η εμπλοκή της στην επιχείρηση ήταν καθαρά τυπική και φορολογικής φύσεως. Δήλωσε ότι δεν υπέγραφε έγγραφα και είχε παραχωρήσει πλήρες πληρεξούσιο στον σύζυγό της, τον οποίο εμπιστευόταν τυφλά.

«Ποτέ δεν με ανησύχησε κάτι, ποτέ δεν φαινόταν κάτι με γυμνό μάτι. Ο άντρας μου δεν είναι άνθρωπος που θα έβαζε πάνω απ’ όλα το κέρδος. Δεν θα έκανε κάτι που δεν ήταν σωστό για μικρά παιδιά», κατέθεσε.

Η ίδια συμπλήρωσε πως τόσο η οικογένειά της, όσο και η ίδια χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο παιχνίδι, αναφέροντας μάλιστα ότι λίγο πριν το δυστύχημα είχε επιβιβαστεί σε αυτό η αδελφή της, μαζί με τα παιδιά της. Κλείνοντας, εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη, τονίζοντας ότι βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση σοκ που δυσκολεύεται να ξεπεράσει.

Χειριστής: «Εκτελούσα πιστά τις οδηγίες που μου δίνονταν»

Ο χειριστής του μηχανήματος ανέφερε ότι έπιασε δουλειά στο λούνα παρκ τον Μάιο του 2024 και ότι περίπου ενάμιση μήνα πριν το συμβάν εκπαιδεύτηκε στη λειτουργία του «Crazy Dance» από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Όπως εξήγησε, έμαθε πώς να ασφαλίζει τα παιδιά με τις μπάρες και τις ζώνες, πώς να μοιράζει σωστά το βάρος και πώς να αυξάνει σταδιακά την ταχύτητα.

Υποστήριξε, επίσης, ότι ο εργοδότης του βρισκόταν καθημερινά στον χώρο, επιβλέποντας τις κινήσεις του και δίνοντάς του κατευθύνσεις. Ο ίδιος τόνισε ότι απλώς έκανε τη δουλειά του, ακολουθώντας τις εντολές του ιδιοκτήτη και ότι δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο να αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα στο παιχνίδι.

Μηχανικός: «Το μηχάνημα κρίθηκε ασφαλές το 2023»

Από την πλευρά του, ο μηχανολόγος-μηχανικός αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια γνωριμία του με τον ιδιοκτήτη και ξεκαθαρίζοντας ότι η σύζυγος δεν είχε καμία ανάμειξη στη λειτουργία του λούνα παρκ. Διευκρίνισε ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που εξέδιδε βασίζονταν σε μακροσκοπικό έλεγχο, ο οποίος όμως «ήταν ουσιώδης και όχι για τα μάτια…».

Για το «Crazy Dance» δήλωσε ότι ο έλεγχος του 2023 έγινε υπό τη δική του επίβλεψη και τότε το μηχάνημα ήταν σε απολύτως αποδεκτή κατάσταση, χωρίς καμία ένδειξη βλάβης. «Το πιστοποιήσαμε εκείνη τη χρονιά ως ασφαλές», σημείωσε. Ωστόσο, για το έτος 2024 διευκρίνισε ότι δεν έλαβε ποτέ εντολή να προχωρήσει σε νέα πιστοποίηση, διαχωρίζοντας τη διαδικασία έκδοσης υπεύθυνων δηλώσεων από τον επίσημο έλεγχο του αρμόδιου φορέα.

Όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο παρέδωσε τις υπεύθυνες δηλώσεις, ισχυρίστηκε ότι το έκανε από «βλακεία» επειδή του ζητήθηκαν, θεωρώντας πως ήταν άχρηστες για την έκδοση αδειών από τον Δήμο. «Απλά νόμιζα πως είχε ξεκινήσει τη διαδικασία με τον Δήμο. Δεν θα δεχόμουν από κανέναν να με καθοδηγήσει», κατέληξε.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί τον επόμενο μήνα. Το δικαστήριο θα επανέλθει με την πρόταση της εισαγγελέως, για να ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής και της υπεράσπισης, προτού εκδοθεί η τελική ετυμηγορία.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ