Σοβαρές καταγγελίες που θέλουν τον 44χρονο οδηγό που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο, να επιχείρησε να παρέμβει στα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο συγκεκριμένα περιστατικά προσέγγισης, μέσω των οποίων ο κατηγορούμενος φέρεται ότι προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στο ιδιόκτητο όχημά του, μάρκας BMW, το οποίο έχει κατασχεθεί και φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις εταιρείας οδικής βοήθειας μέχρι να πραγματοποιηθεί η επίσημη δικαστική πραγματογνωμοσύνη.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, η πρώτη απόπειρα αφορούσε τηλεφωνική επικοινωνία του κατηγορουμένου με οδηγό της συγκεκριμένης εταιρείας, από τον οποίο ζητήθηκε να προχωρήσει σε τεχνικές ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καταστροφή των καταγεγραμμένων δεδομένων στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο του αυτοκινήτου, πρόταση την οποία ο εργαζόμενος απέρριψε αμέσως.

Την επόμενη κιόλας ημέρα σημειώθηκε και δεύτερο περιστατικό, κατά το οποίο προσεγγίστηκε άλλος οδηγός της ίδιας επιχείρησης μέσω ενδιάμεσου προσώπου. Σε αυτήν την περίπτωση, ως δικαιολογία προβλήθηκε η ανάγκη να δουν το όχημα για να βγάλουν ορισμένες φωτογραφίες, ενέργεια που πλέον καταγγέλλεται από τις αρχές ως μια προσπάθεια δημιουργίας προσχήματος με τελικό σκοπό την πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και την αλλοίωση κρίσιμων ψηφιακών δεδομένων.

Σημειώνεται πως το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο, στοίχισε τη ζωή σε μία μητέρα και την κόρη της. Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο τον 44χρονο οδηγό του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου, επιβάλλοντάς του περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση. Η εξέλιξη αυτή και η προσωρινή απελευθέρωση του κατηγορουμένου προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια και την οργή των συγγενών των δύο θυμάτων.