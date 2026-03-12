Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 27χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι χτύπησε θανάσιμα 25χρονο πεζό, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στην Πολίχνη.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος εμφανίστηκε συντετριμμένος για το τραγικό συμβάν, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια του νεαρού θύματος. «Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του. Αναγνωρίζω το κακό που συνέβη, αλλά δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να προκαλέσω τροχαίο», φέρεται να είπε στην απολογία του.

Αναφορικά με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αναφέρουν ότι ο 27χρονος έκανε «κόντρα» με οδηγό άλλου αυτοκινήτου, το οποίο προπορευόταν στο οδόστρωμα, ο κατηγορούμενος φαίνεται να απάντησε ως εξής: «Δεν έκανα καμία κόντρα, δεν έχω την οδηγική εμπειρία να κάνω κάτι τέτοιο».

Δίνοντας τη δική του εξήγηση για το δυστύχημα, απολογήθηκε, ότι έχασε, κατά άγνωστο τρόπο, τον έλεγχο του Ι.Χ. αυτοκινήτου: «Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε και λόγω της απειρίας μου στην οδήγηση το όχημα εξετράπη πάνω στο πεζοδρόμιο», ανέφερε, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Ομόφωνα Εισαγγελέας και Ανακρίτρια έκριναν ότι θα πρέπει να κρατηθεί προσωρινά, «δείχνοντάς» του τον δρόμο για τις φυλακές.

Το δυστύχημα συνέβη στον οδό Αγνώστου Στρατιώτη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος, μάρκας BMW, βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια «ανέβηκε» στο πεζοδρόμιο όπου παρέσυρε δύο πεζούς – τον 25χρονο που τραυματίστηκε θανάσιμα και τον 24χρονο φίλο του, που περπατούσε δίπλα του και υπέστη ελαφρά τραύματα.

Μετά το συμβάν, το αυτοκίνητο προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνα φωτισμού, στάση λεωφορείου και σε δέντρο, πριν ακινητοποιηθεί.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της τραγωδίας:

Αδερφή οδηγού: «Σε καμία περίπτωση δεν έκανε κόντρες»

Η αδελφή του οδηγού, Λάουρα, που βρέθηκε στο δικαστήριο, ανέφερε: «Είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον αδερφό μας, όλη η οικογένεια. Συλλυπητήρια στην οικογένεια που έχασε το παιδάκι τους. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι, ο αδερφός μου είναι πολύ στεναχωρημένος είναι ψυχολογικά χάλια γιατί δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το δυστύχημα, σε καμία περίπτωση δεν έκανε κόντρες».

Ακόμη, υποστήριξε πως «θα κάνω τον κόσμο άνω – κάτω για να αποδειχθεί και να δημοσιοποιηθεί ότι δεν έκανε κόντρες, γιατί δεν έκανε. Χάθηκε μία ζωή εννοείται, άθελα του αδελφού μου, είναι ένα ήρεμο παιδί, τώρα απολύθηκε από στρατό.

Είναι πολύ δύσκολο, δεν μιλάει πολύ, είναι ψυχολογικά χάλια, σήμερα έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 27 του. Φυσικά είναι πολύ τραγικό για το παιδί που έχασε τη ζωή του, έχω και εγώ παιδιά το σκέφτομαι, βγαίνουν, περπατούν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το δυστύχημα. Ήταν εκεί, γιατί πήγε να πάρει τον φίλο του για να πάνε για καφέ».

«Ήταν ένα αυτοκίνητο γκρι, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς, ήταν από πίσω του και τον πίεζε, νευρίασε αυτός επειδή είναι και ανηφόρα, πήρε ταχύτητα και του έφυγε το αυτοκίνητο χωρίς να ξέρει για ποιο λόγο, δεν θυμάται τίποτα και έχασε τον έλεγχο, φανταστείτε αυτός είπε ότι ερχόταν αντίθετα γιατί δεν θυμάται τίποτα. Πήρε τη μαμά, “Μάνα χτύπησα!”, της είπε, και είναι δύο παιδιά και το ένα δεν κουνιέται», είπε ακόμη.

Θρήνος στην κηδεία του 25χρονου

Σε κλίμα συγκίνησης είπαν σήμερα, Πέμπτη (12/3), το τελευταίο «αντίο» στον άτυχο 25χρονο οι φίλοι και συγγενείς.

Όλοι μαζί αποχαιρέτησαν βουβοί τον νεαρό, πενθώντας τον ξαφνικό χαμό του, στην κηδεία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Πολίχνη. Τραγικές μορφές οι γονείς του, αλλά και η στενή του φίλη, η οποία με δάκρυα στα μάτια και σπασμένη φωνή, ανέφερε πως μόλις πριν από λίγες ημέρες. είχαν ταξιδέψει μαζί στο Εδιμβούργο.

«Τη μία μέρα τον είχα, και την επόμενη, τον έχασα», είπε με τρεμάμενη φωνή, σύμφωνα με το voria.gr, αδυνατώντας να πιστέψει ότι ο φίλος της σκοτώθηκε.

«Τι του έφταιγε το παιδί μας;»

«Τι του έφταιγε το παιδί μας;», είπε οργισμένη η νονά του αδικοχαμένου νεαρού για τον 27χρονο οδηγό που παρέσυρε με το όχημά του τον 25χρονο και συμπλήρωσε: «Δεν πα’ να ζήτησε συγγνώμη; Δολοφόνος είναι».

«Το σκότωσαν το αγόρι μας. Εγώ από τις ειδήσεις το έμαθα. Η Αστυνομία λέει ότι έκαναν κόντρες, τι να σας πω; Είναι πάρα πολύ άδικο!», ανέφερε η νονά του 25χρονου στο voria.gr, σε κατάσταση σοκ.